Futbol: Tff 3. Lig
56 dakika önce
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 29. hafta tek maçla tamamlandı.
TFF
3. Lig 2. Grup'ta 29. hafta tek maçla tamamlandı.
Haftanın son maçında Karşıyaka
ile Bergama
Belediyespor karşı karşıya geldi. Lig sonuncusu Bergama temsilcisi, müsabakayı 2-0 kazandı ve puanını 15'e yükseltti. Bu sonuca rağmen bitime 5 hafta kala 15. Kemerspor 2003'ün 17 puan gerisinde bulunan Bergama Belediyespor'un küme düşmesi kesinleşti.
Ligde haftaya zirvede giren Kırşehir
Belediyespor ise liderliğini sürdürdü.
Puan durumu
|
|TAKIMLAR
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| AV.
| P
| 1.
| KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
| 29
| 15
| 8
| 6
| 44
| 29
| 15
| 53
| 2.
| ESENLER EROKSPOR
| 29
| 12
| 13
| 4
| 44
| 26
| 18
| 49
| 3.
| ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
| 29
| 12
| 10
| 7
| 33
| 23
| 10
| 46
| 4.
| KIZILCABÖLÜKSPOR
| 29
| 12
| 9
| 8
| 52
| 33
| 19
| 45
| 5.
| VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
| 29
| 11
| 12
| 6
| 43
| 25
| 18
| 45
| 6.
| HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR
| 29
| 12
| 8
| 9
| 32
| 35
| -3
| 44
| 7.
| YENİ ORDUSPOR
| 29
| 12
| 6
| 11
| 47
| 31
| 16
| 42
| 8.
| OSMANİYESPOR
| 29
| 10
| 10
| 9
| 32
| 31
| 1
| 40
| 9.
| DÜZCESPOR
| 29
| 11
| 7
| 11
| 29
| 28
| 1
| 40
| 10.
| KARŞIYAKA
| 29
| 10
| 10
| 9
| 29
| 32
| -3
| 40
| 11.
| SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
| 29
| 10
| 9
| 10
| 28
| 30
| -2
| 39
| 12.
| PAZARSPOR
| 29
| 10
| 9
| 10
| 29
| 33
| -4
| 39
| 13.
| ELAZİZ BELEDİYESPOR
| 29
| 9
| 11
| 9
| 28
| 39
| -11
| 38
| 14.
| OFSPOR
| 29
| 9
| 9
| 11
| 29
| 32
| -3
| 36
| 15.
| KEMERSPOR 2003
| 29
| 9
| 5
| 15
| 26
| 41
| -15
| 32
| 16.
| ADIYAMAN 1954
| 29
| 7
| 10
| 12
| 28
| 40
| -12
| 31
| 17.
| ALİBEYKÖYSPOR
| 29
| 7
| 8
| 14
| 30
| 41
| -11
| 29
| 18.
| BERGAMA BELEDİYESPOR
| 29
| 3
| 6
| 20
| 22
| 56
| -34
| 15
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:11 Kaynak: AA
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