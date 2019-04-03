Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

56 dakika önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 29. hafta tek maçla tamamlandı.

Futbol: Tff 3. Lig, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 29. hafta tek maçla tamamlandı.

Haftanın son maçında Karşıyaka ile Bergama Belediyespor karşı karşıya geldi. Lig sonuncusu Bergama temsilcisi, müsabakayı 2-0 kazandı ve puanını 15'e yükseltti. Bu sonuca rağmen bitime 5 hafta kala 15. Kemerspor 2003'ün 17 puan gerisinde bulunan Bergama Belediyespor'un küme düşmesi kesinleşti.

Ligde haftaya zirvede giren Kırşehir Belediyespor ise liderliğini sürdürdü.

Puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV. P
1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 29 15 8 6 44 29 15 53
2. ESENLER EROKSPOR 29 12 13 4 44 26 18 49
3. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 29 12 10 7 33 23 10 46
4. KIZILCABÖLÜKSPOR 29 12 9 8 52 33 19 45
5. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 29 11 12 6 43 25 18 45
6. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR 29 12 8 9 32 35 -3 44
7. YENİ ORDUSPOR 29 12 6 11 47 31 16 42
8. OSMANİYESPOR 29 10 10 9 32 31 1 40
9. DÜZCESPOR 29 11 7 11 29 28 1 40
10. KARŞIYAKA 29 10 10 9 29 32 -3 40
11. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 29 10 9 10 28 30 -2 39
12. PAZARSPOR 29 10 9 10 29 33 -4 39
13. ELAZİZ BELEDİYESPOR 29 9 11 9 28 39 -11 38
14. OFSPOR 29 9 9 11 29 32 -3 36
15. KEMERSPOR 2003 29 9 5 15 26 41 -15 32
16. ADIYAMAN 1954 29 7 10 12 28 40 -12 31
17. ALİBEYKÖYSPOR 29 7 8 14 30 41 -11 29
18. BERGAMA BELEDİYESPOR 29 3 6 20 22 56 -34 15

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:11 Kaynak: AA

Bergama, Karşıyaka, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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