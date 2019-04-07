Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

1 saat önce

TFF 3. Lig'de 30. hafta, oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Futbol: Tff 3. Lig, System.String[]
TFF 3. Lig'de 30. hafta, oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Batman Petrolspor-Nazilli Belediyespor: 0-1

Gebzespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Erzin Belediyespor: 2-3

Yomraspor-Körfezspor: 3-0

Hekimoğlu Trabzon-Artvin Hopaspor: 0-0

Şile Yıldızspor-Kozan Belediyespor: 0-1

Erbaaspor-Tire 1922: 1-0

Ergene Velimeşespor-Nevşehir Belediyespor: 2-1

2. Grup

Yeni Orduspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Pazarspor-Alibeyköyspor: 3-1

Bergama Belediyespor-Kemerspor 2003: 0-3

Adıyaman 1954-Elaziz Belediyespor: 2-0

Kızılcabölükspor-Altındağ Belediyespor: 1-1

Osmaniyespor-Kırşehir Belediyespor: 1-3

Ofspor-Esenler Erokspor: 1-3

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Karşıyaka: 0-2

Sultanbeyli Belediyespor-Düzcespor: 1-0

3. Grup

Diyarbekirspor-Karacabey Belediyespor: 2-1

Bucaspor-1461 Trabzon: 1-2

Serik Belediyespor-Muğlaspor: 3-1

Kocaelispor-Yeni Çorumspor: 0-0

Halide Edip Adıvarspor-Turgutluspor: 0-1

Anagold 24 Erzincanspor-Gölcükspor: 1-0

Payasspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Bağcılarspor-Ankara Adliyespor: 0-1

Bayburt İl Özel İdare-Cizrespor: 0-0

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:22 Kaynak: AA

Erzin Belediyespor, Trabzon, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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