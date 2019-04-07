Futbol: Tff 3. Lig
1 saat önce
TFF 3. Lig'de 30. hafta, oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
TFF 3. Lig'de 30. hafta, oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Batman Petrolspor-Nazilli Belediyespor: 0-1
Gebzespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Erzin Belediyespor: 2-3
Yomraspor-Körfezspor: 3-0
Hekimoğlu Trabzon-Artvin Hopaspor: 0-0
Şile Yıldızspor-Kozan Belediyespor: 0-1
Erbaaspor-Tire 1922: 1-0
Ergene Velimeşespor-Nevşehir Belediyespor: 2-1
2. Grup
Yeni Orduspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-3
Pazarspor-Alibeyköyspor: 3-1
Bergama Belediyespor-Kemerspor 2003: 0-3
Adıyaman 1954-Elaziz Belediyespor: 2-0
Kızılcabölükspor-Altındağ Belediyespor: 1-1
Osmaniyespor-Kırşehir Belediyespor: 1-3
Ofspor-Esenler Erokspor: 1-3
Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Karşıyaka: 0-2
Sultanbeyli Belediyespor-Düzcespor: 1-0
3. Grup
Diyarbekirspor-Karacabey Belediyespor: 2-1
Bucaspor-1461 Trabzon: 1-2
Serik Belediyespor-Muğlaspor: 3-1
Kocaelispor-Yeni Çorumspor: 0-0
Halide Edip Adıvarspor-Turgutluspor: 0-1
Anagold 24 Erzincanspor-Gölcükspor: 1-0
Payasspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Bağcılarspor-Ankara Adliyespor: 0-1
Bayburt İl Özel İdare-Cizrespor: 0-0
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:22 Kaynak: AA
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