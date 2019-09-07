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Futbol: TFF 3. Lig

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde oynanan TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta mücadelesinde Somaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor 'u 1-0 mağlup etti.

Futbol: TFF 3. Lig, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde oynanan TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta mücadelesinde Somaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor 'u 1-0 mağlup etti.

Soma Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde ilk yarı golsüz sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi Somaspor 88. dakikada Bilal Şeflek'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı alan ekip oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Manisa, Soma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:30 Kaynak: AA
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