Futbol: TFF 3. Lig
53 dakika önce
TFF 3. Lig'in 5. haftası yapılan 2 karşılaşmayla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:38 Kaynak: AA
TFF 3. Lig'in 5. haftası yapılan 2 karşılaşmayla başladı.
Ligde 2. Grup'ta oynanan müsabakalarda Esenler Erokspor deplasmanda Ofspor'u 1-0, Karşıyaka da sahasında 1877 Alemdağspor'u aynı skorla mağlup etti.
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