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Futbol: TFF 3. Lig

53 dakika önce

TFF 3. Lig'in 5. haftası yapılan 2 karşılaşmayla başladı.

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TFF 3. Lig'in 5. haftası yapılan 2 karşılaşmayla başladı.

Ligde 2. Grup'ta oynanan müsabakalarda Esenler Erokspor deplasmanda Ofspor'u 1-0, Karşıyaka da sahasında 1877 Alemdağspor'u aynı skorla mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Esenler, Ofspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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