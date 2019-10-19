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Futbol: TFF 3. Lig

5 dakika önce

TFF 3. Lig'in 9. haftası oynanan üç maçla başladı.

Futbol: TFF 3. Lig, System.String[]

TFF 3. Lig'in 9. haftası oynanan üç maçla başladı.

TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta iki, 2. Grup'ta ise bir maç oynandı. Alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Çankaya Futbol Kulübü-Yomraspor: 2-2

Silivrispor- Artvin Hopaspor: 1-5

2. Grup:

Büyükçekmece Tepecikspor- Elazığ Belediyespor: 1-0

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:00 Kaynak: AA
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