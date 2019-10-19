Futbol: TFF 3. Lig
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TFF 3. Lig'in 9. haftası oynanan üç maçla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:00 Kaynak: AA
TFF 3. Lig'in 9. haftası oynanan üç maçla başladı.
TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta iki, 2. Grup'ta ise bir maç oynandı. Alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Çankaya Futbol Kulübü-Yomraspor: 2-2
Silivrispor- Artvin Hopaspor: 1-5
2. Grup:
Büyükçekmece Tepecikspor- Elazığ Belediyespor: 1-0
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