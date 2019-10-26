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Futbol: TFF 3. Lig

20 dakika önce

TFF 3. Lig'in 10. haftasında 1. Grup'ta maçlar tamamlanırken, 2. ve 3. gruplarda müsabakalar sürüyor.

Futbol: TFF 3. Lig, System.String[]

TFF 3. Lig'in 10. haftasında 1. Grup'ta maçlar tamamlanırken, 2. ve 3. gruplarda müsabakalar sürüyor.

Ligde bugün şimdiye dek yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Tokatspor-Silivrispor: 0-3

Yomraspor-Erzinspor: 1-1

Yeni Orduspor-Serik Belediyespor: 1-3

Artvin Hopaspor-Ci Group Buca: 5-0

Sultanbeyli Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

Kızılcabölükspor- Çankaya Futbol Kulübü: 1-1

Çatalcaspor- Şile Yıldızspor: 1-1

Manisaspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-2

68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor: 3-0

2. Grup

Ağrı 1970- Karşıyaka: 1-1

Elazığ Belediyespor-Kozanspor: 0-2

Cizrespor-Belediye Derincespor: 2-3

Kemerspor 2003- Fatsa Belediyespor: 4-0

Esenler Erokspor-1877 Alemdağspor: 0-0

Payasspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 4-1

3. Grup

Pazarspor- Nazilli Belediyespor: 1-3

Halide Edip Adıvarspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1

Modafen- Gölcükspor: 0-1

Karacabey Belediyespor-Medical Park Batman Petrolspor: 4-1

Nevşehir Belediyespor-Muğlaspor: 3-0

Osmaniyespor Futbol Kulübü-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0

Darıca Gençlerbirliği- Bayrampaşa: 1-1

Somaspor- Yozgatspor 1959: 4-2

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Manisaspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:24 Kaynak: AA
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