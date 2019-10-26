Futbol: TFF 3. Lig
11 dakika önce
TFF 3. Lig'de 10. hafta, 2. ve 3. Grup'ta oynanan 3 maçla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:08 Kaynak: AA
TFF 3. Lig'de 10. hafta, 2. ve 3. Grup'ta oynanan 3 maçla tamamlandı.
Ligde bu akşam yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
2. Grup
Fethiyespor- Ofspor: 3-0
Kocaelispor-Erbaaspor: 2-0
3. Grup
Diyarbekirspor- Altındağ Belediyespor: 1-1
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