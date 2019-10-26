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Futbol: TFF 3. Lig

11 dakika önce

TFF 3. Lig'de 10. hafta, 2. ve 3. Grup'ta oynanan 3 maçla tamamlandı.

Futbol: TFF 3. Lig, System.String[]

TFF 3. Lig'de 10. hafta, 2. ve 3. Grup'ta oynanan 3 maçla tamamlandı.

Ligde bu akşam yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

2. Grup

Fethiyespor- Ofspor: 3-0

Kocaelispor-Erbaaspor: 2-0

3. Grup

Diyarbekirspor- Altındağ Belediyespor: 1-1

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:08 Kaynak: AA
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