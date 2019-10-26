Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 10. hafta, 2. ve 3. Grup'ta oynanan 3 maçla tamamlandı.

Ligde bu akşam yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

2. Grup

Fethiyespor- Ofspor: 3-0

Kocaelispor-Erbaaspor: 2-0

3. Grup

Diyarbekirspor- Altındağ Belediyespor: 1-1