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Futbol: TFF 3. Lig

6 saat önce

TFF 3. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı.

Futbol: TFF 3. Lig, System.String[]

TFF 3. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı.

3. Lig'de gruplarda bugün alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Anagold 24Erzincanspor-Çatalcaspor: 3-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Yeni Orduspor: 0-0

68 Aksaray Belediyespor-Manisaspor: 4-0

Erzinspor-Kızılcabölükspor: 1-1

Çankaya FK-Artvin Hopaspor: 3-0

Şile Yıldızspor-Yomraspor: 0-1

Düzcespor-Serik Belediyespor: 0-0

Ci Group Buca-Tokatspor: 4-0

Silivrispor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1

2. Grup:

Fatsa Belediyespor-Esenler Erokspor: 2-0

Ofspor-Cizrespor: 0-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Fethiyespor: 0-1

Kozanspor-Payasspor: 0-0

Erbaaspor-Ağrı 1970: 1-4

1877 Alemdağspor-Kocaelispor: 3-6

Belediye Derincespor-Turgutluspor: 2-0

3. Grup:

Medical Park Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor: 1-1

1954 Kelkit Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 1-1

Bayrampaşa-Diyarbekirspor: 2-2

Altındağ Belediyespor-Pazarspor: 3-4

Yozgatspor 1959 FK-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-0

Muğlaspor-Modafen: 1-0

Gölcükspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-1

Somaspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-0

Nazilli Belediyespor-Osmaniyespor FK: 4-0

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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