Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı.
3. Lig'de gruplarda bugün alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Anagold 24Erzincanspor-Çatalcaspor: 3-1
Karbel Karaköprü Belediyespor-Yeni Orduspor: 0-0
68 Aksaray Belediyespor-Manisaspor: 4-0
Erzinspor-Kızılcabölükspor: 1-1
Çankaya FK-Artvin Hopaspor: 3-0
Şile Yıldızspor-Yomraspor: 0-1
Düzcespor-Serik Belediyespor: 0-0
Ci Group Buca-Tokatspor: 4-0
Silivrispor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1
2. Grup:
Fatsa Belediyespor-Esenler Erokspor: 2-0
Ofspor-Cizrespor: 0-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Fethiyespor: 0-1
Kozanspor-Payasspor: 0-0
Erbaaspor-Ağrı 1970: 1-4
1877 Alemdağspor-Kocaelispor: 3-6
Belediye Derincespor-Turgutluspor: 2-0
3. Grup:
Medical Park Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor: 1-1
1954 Kelkit Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 1-1
Bayrampaşa-Diyarbekirspor: 2-2
Altındağ Belediyespor-Pazarspor: 3-4
Yozgatspor 1959 FK-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-0
Muğlaspor-Modafen: 1-0
Gölcükspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-1
Somaspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-0
Nazilli Belediyespor-Osmaniyespor FK: 4-0