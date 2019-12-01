Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 15. hafta mücadelesi bir maç dışında tamamlandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Anagold 24 Erzincanspor-Tokatspor: 1-0
Çankaya FK-Serik Belediyespor: 2-1
Ci Group Buca-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
68 Aksaray Belediyespor- Artvin Hopaspor: 0-0
Erzinspor-Yeni Orduspor: 1-0
Silivrispor-Düzcespor: 2-1
Manisaspor-Kızılcabölükspor: 2-6
2. Grup
Fatsa Belediyespor-Payasspor: 2-0
Kemerspor 2003- Elazığ Belediyespor: 0-4
Büyükçekmece Tepecikspor- Ofspor: 1-4
Kozanspor-Belediye Derincespor: 1-1
Erbaaspor- Cizrespor: 0-1
3. Grup
Pazarspor-Diyarbekirspor: 3-2
1954 Kelkit Belediyespor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0
Medical Park Batman Petrolspor- Gölcükspor: 2-4
Nazilli Belediyespor- Halide Edip Adıvarspor: 3-1
Muğlaspor- Yozgatspor 1959: 1-1
Darıca Gençlerbirliği-Osmaniyespor: 0-1
Bayrampaşa- Nevşehir Belediyespor: 0-1
Bu arada 2. Grup'taki Karşıyaka- Turgutluspor maçı yarın İzmir Atatürk Stadı'nda saat 18.00'de oynanacak.