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Futbol: TFF 3. Lig

6 saat önce

TFF 3. Lig'de 15. hafta mücadelesi bir maç dışında tamamlandı.

Futbol: TFF 3. Lig, System.String[]

TFF 3. Lig'de 15. hafta mücadelesi bir maç dışında tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Anagold 24 Erzincanspor-Tokatspor: 1-0

Çankaya FK-Serik Belediyespor: 2-1

Ci Group Buca-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

68 Aksaray Belediyespor- Artvin Hopaspor: 0-0

Erzinspor-Yeni Orduspor: 1-0

Silivrispor-Düzcespor: 2-1

Manisaspor-Kızılcabölükspor: 2-6

2. Grup

Fatsa Belediyespor-Payasspor: 2-0

Kemerspor 2003- Elazığ Belediyespor: 0-4

Büyükçekmece Tepecikspor- Ofspor: 1-4

Kozanspor-Belediye Derincespor: 1-1

Erbaaspor- Cizrespor: 0-1

3. Grup

Pazarspor-Diyarbekirspor: 3-2

1954 Kelkit Belediyespor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0

Medical Park Batman Petrolspor- Gölcükspor: 2-4

Nazilli Belediyespor- Halide Edip Adıvarspor: 3-1

Muğlaspor- Yozgatspor 1959: 1-1

Darıca Gençlerbirliği-Osmaniyespor: 0-1

Bayrampaşa- Nevşehir Belediyespor: 0-1

Bu arada 2. Grup'taki Karşıyaka- Turgutluspor maçı yarın İzmir Atatürk Stadı'nda saat 18.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:42 Kaynak: AA
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