Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'in ilk yarısı yapılan maçlarla tamamlandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Yomraspor-Kızılcabölükspor: 2-2
Anagold 24 Erzincanspor-Yeni Orduspor: 1-1
Çatalcaspor- Artvin Hopaspor: 0-0
68 Aksaray Belediyespor- Sultanbeyli Belediyespor: 3-2
Şile Yıldızspor-Serik Belediyespor: 0-0
Erzinspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
Cİ Group Buca-Düzcespor: 0-0
2. Grup
Fatsa Belediyespor- Cizrespor: 0-1
Kemerspor 2003- Fethiyespor: 0-1
Esenler Erokspor-Payasspor: 0-1
Kocaelispor- Elazığ Belediyespor: 5-0
Kozanspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2
Karşıyaka- Ofspor: 4-1
Erbaaspor-Belediye Derincespor: 1-2
1877 Alemdağspor- Turgutluspor: 0-2
3. Grup
1954 Kelkit Belediyespor-Muğlaspor: 3-2
Diyarbekirspor- Karacabey Belediyespor: 2-3
Medicalpark Batman Petrolspor- Yozgatspor 1959: 0-0
Pazarspor-Osmaniyespor: 2-2
Darıca Gençlerbirliği- Nevşehir Belediyespor: 0-0
Somaspor-Modafen: 2-0
Altındağ Belediyespor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0
Nazilli Belediyespor- Gölcükspor: 1-3