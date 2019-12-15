Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig

6 saat önce

TFF 3. Lig'in ilk yarısı yapılan maçlarla tamamlandı.

Futbol: TFF 3. Lig, System.String[]

TFF 3. Lig'in ilk yarısı yapılan maçlarla tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Yomraspor-Kızılcabölükspor: 2-2

Anagold 24 Erzincanspor-Yeni Orduspor: 1-1

Çatalcaspor- Artvin Hopaspor: 0-0

68 Aksaray Belediyespor- Sultanbeyli Belediyespor: 3-2

Şile Yıldızspor-Serik Belediyespor: 0-0

Erzinspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

Cİ Group Buca-Düzcespor: 0-0

2. Grup

Fatsa Belediyespor- Cizrespor: 0-1

Kemerspor 2003- Fethiyespor: 0-1

Esenler Erokspor-Payasspor: 0-1

Kocaelispor- Elazığ Belediyespor: 5-0

Kozanspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2

Karşıyaka- Ofspor: 4-1

Erbaaspor-Belediye Derincespor: 1-2

1877 Alemdağspor- Turgutluspor: 0-2

3. Grup

1954 Kelkit Belediyespor-Muğlaspor: 3-2

Diyarbekirspor- Karacabey Belediyespor: 2-3

Medicalpark Batman Petrolspor- Yozgatspor 1959: 0-0

Pazarspor-Osmaniyespor: 2-2

Darıca Gençlerbirliği- Nevşehir Belediyespor: 0-0

Somaspor-Modafen: 2-0

Altındağ Belediyespor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0

Nazilli Belediyespor- Gölcükspor: 1-3

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Sultanbeyli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:44 Kaynak: AA
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