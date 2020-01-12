Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig

6 saat önce

Futbolda TFF 3. Lig'de 18. hafta yapılan maçlarla sona erdi.

Futbol: TFF 3. Lig, System.String[]

Futbolda TFF 3. Lig'de 18. hafta yapılan maçlarla sona erdi.

Ligin 3 grubunda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Yomraspor- Artvin Hopaspor: 0-2

Kızılcabölükspor-Düzcespor: 1-1

Erzinspor-Silivrispor: 4-2

68 Aksaray Belediyespor-Yeni Orduspor: 2-2

Manisaspor- Sultanbeyli Belediyespor: 1-3

2. Grup

Ağrı 1970- Elazığ Belediyespor: 2-3

Fatsa Belediyespor- Turgutluspor: 2-0

1877 Alemdağspor-Belediye Derincespor: 0-0

Erbaaspor- Ofspor: 1-1

Karşıyaka- Büyükçekmece Tepecik: 1-1

Kocaelispor-Payasspor: 2-0

Kemerspor 2003- Cizrespor: 1-3

3. Grup

1954 Kelkit Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor: 5-0

Diyarbekirspor- Nevşehir Belediyespor: 1-0

Pazarspor- Karacabey Belediyespor: 1-4

Osmaniyespor FK- Yozgatspor 1959: 0-0

Altındağ Belediyespor- Gölcükspor: 3-2

Bayrampaşa- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-2

Nazilli Belediyespor-Muğlaspor: 1-3

Darıca Gençlerbirliği-Modafen: 0-1

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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