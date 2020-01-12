Futbol: TFF 3. Lig

Ligin 3 grubunda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Futbolda TFF 3. Lig'de 18. hafta yapılan maçlarla sona erdi.

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