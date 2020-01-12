Futbol: TFF 3. Lig

Futbolda TFF 3. Lig'de 18. hafta yapılan maçlarla sona erdi.
Ligin 3 grubunda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Yomraspor- Artvin Hopaspor: 0-2
Kızılcabölükspor-Düzcespor: 1-1
Erzinspor-Silivrispor: 4-2
68 Aksaray Belediyespor-Yeni Orduspor: 2-2
Manisaspor- Sultanbeyli Belediyespor: 1-3
2. Grup
Ağrı 1970- Elazığ Belediyespor: 2-3
Fatsa Belediyespor- Turgutluspor: 2-0
1877 Alemdağspor-Belediye Derincespor: 0-0
Erbaaspor- Ofspor: 1-1
Karşıyaka- Büyükçekmece Tepecik: 1-1
Kocaelispor-Payasspor: 2-0
Kemerspor 2003- Cizrespor: 1-3
3. Grup
1954 Kelkit Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor: 5-0
Diyarbekirspor- Nevşehir Belediyespor: 1-0
Pazarspor- Karacabey Belediyespor: 1-4
Osmaniyespor FK- Yozgatspor 1959: 0-0
Altındağ Belediyespor- Gölcükspor: 3-2
Bayrampaşa- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-2
Nazilli Belediyespor-Muğlaspor: 1-3
Darıca Gençlerbirliği-Modafen: 0-1