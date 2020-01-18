Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig

6 saat önce

TFF 3. Lig'de 19. hafta heyecanı 5 maçla başladı.

Futbol: TFF 3. Lig, System.String[]

TFF 3. Lig'de 19. hafta heyecanı 5 maçla başladı.

Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0

Sultanbeyli Belediyespor-Çatalcaspor: 0-0

2. Grup:

Cizrespor- Esenler Erokspor: 0-0

Fethiyespor- Kocaelispor: 0-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Erbaaspor: 1-0

Türkiye Futbol Federasyonu, Sultanbeyli, Karaköprü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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