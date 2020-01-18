Futbol: TFF 3. Lig
6 saat önce
TFF 3. Lig'de 19. hafta heyecanı 5 maçla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:12 Kaynak: AA
TFF 3. Lig'de 19. hafta heyecanı 5 maçla başladı.
Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Karbel Karaköprü Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0
Sultanbeyli Belediyespor-Çatalcaspor: 0-0
2. Grup:
Cizrespor- Esenler Erokspor: 0-0
Fethiyespor- Kocaelispor: 0-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Erbaaspor: 1-0
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