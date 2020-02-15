Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig

6 saat önce

TFF 3. Lig'in 23. haftası, oynanan maçlarla sona erdi.

Futbol: TFF 3. Lig, System.String[]

TFF 3. Lig'in 23. haftası, oynanan maçlarla sona erdi.

Ligde bugün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

52 Orduspor- Artvin Hopaspor: 0-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Yomraspor: 1-0

Sultanbeyli Belediyespor-Tokatspor: 3-0

Erzinspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-4

Düzcespor- Şile Yıldızspor: 1-0

Serik Belediyespor-Kızılcabölükspor: 3-2

Silivrispor-Çatalcaspor: 0-0

2. Grup:

Cizrespor-Payasspor: 2-0

Ofspor- Kocaelispor: 1-3

Belediye Derincespor- Ağrı 1970: 2-1

Turgutluspor- Elazığ Belediyespor: 1-0

Erbaaspor-1877 Alemdağspor: 1-0

Karşıyaka- Fatsa Belediyespor: 2-0

Kozanspor-Kemerspor 2003: 3-1

Büyükçekmece Tepecikspor- Esenler Erokspor: 1-1

3. Grup:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Osmaniyespor: 0-2

Medical Park Batman Petrolspor- Darıca Gençlerbirliği: 2-2

1954 Kelkit Belediyespor-Somaspor: 0-1

Modafen- Nevşehir Belediyespor: 0-3

Halide Edip Adıvarspor- Karacabey Belediyespor: 0-3

Gölcükspor- Pazarspor: 2-1

Muğlaspor-Diyarbekirspor: 0-1

Nazilli Belediyespor- Bayrampaşa: 1-1

Yozgatspor 1959- Altındağ Belediyespor: 3-1

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Orduspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:44 Kaynak: AA
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