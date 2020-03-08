Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'in 27. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Anagold 24Erzincanspor- Manisaspor: 4-0
Karbel Karaköprü Belediyespor- Sultanbeyli Belediyespor: 0-0
1928 Bucaspor- Artvin Hopaspor: 3-0
Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor: 4-0
Serik Belediyespor-52 Orduspor: 2-0
Silivrispor-Tokatspor: 2-1
Erzinspor-Yomraspor: 0-1
Çankaya FK-Kızılcabölükspor: 1-2
2. Grup:
Ofspor- Fethiyespor: 3-0
Fatsa Belediyespor-Kemerspor 2003: 2-1
Erbaaspor- Kocaelispor: 0-2
Belediye Derincespor- Cizrespor: 2-1
Karşıyaka- Ağrı 1970: 0-0
Kozanspor- Elazığ Belediyespor: 2-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Payasspor: 3-0
3. Grup:
1954 Kelkit Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Halide Edip Adıvarspor: 0-0
Medicalpark Batman Petrolspor- Karacabey Belediyespor: 0-1
Gölcükspor-Modafen: 2-0
Yozgatspor 1959-Somaspor: 2-1
Muğlaspor- Nevşehir Belediyespor: 2-0