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Futbol: TFF 3. Lig

7 saat önce

TFF 3. Lig'in 27. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

Futbol: TFF 3. Lig, System.String[]

TFF 3. Lig'in 27. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Anagold 24Erzincanspor- Manisaspor: 4-0

Karbel Karaköprü Belediyespor- Sultanbeyli Belediyespor: 0-0

1928 Bucaspor- Artvin Hopaspor: 3-0

Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor: 4-0

Serik Belediyespor-52 Orduspor: 2-0

Silivrispor-Tokatspor: 2-1

Erzinspor-Yomraspor: 0-1

Çankaya FK-Kızılcabölükspor: 1-2

2. Grup:

Ofspor- Fethiyespor: 3-0

Fatsa Belediyespor-Kemerspor 2003: 2-1

Erbaaspor- Kocaelispor: 0-2

Belediye Derincespor- Cizrespor: 2-1

Karşıyaka- Ağrı 1970: 0-0

Kozanspor- Elazığ Belediyespor: 2-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Payasspor: 3-0

3. Grup:

1954 Kelkit Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Halide Edip Adıvarspor: 0-0

Medicalpark Batman Petrolspor- Karacabey Belediyespor: 0-1

Gölcükspor-Modafen: 2-0

Yozgatspor 1959-Somaspor: 2-1

Muğlaspor- Nevşehir Belediyespor: 2-0

Nazilli Belediyespor- Pazarspor: 1-3

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:44 Kaynak: AA
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