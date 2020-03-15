Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 28. hafta karşılaşmaları, ertelenen biri dışında tamamlandı.
2. Grup'taki Cizrespor- Ofspor müsabakası, konuk ekibin yoğun sis nedeniyle maça gelememesinden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.
Ligde 1, 2 ve 3. gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
52 Orduspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-0
Artvin Hopaspor- Çankaya FK: 2-1
Yomraspor- Şile Yıldızspor: 2-0
Serik Belediyespor-Düzcespor: 0-0
Tokatspor-1928 Bucaspor: 1-2
Sultanbeyli Belediyespor-Silivrispor: 2-2
Çatalcaspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1
Manisaspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-4
Kızılcabölükspor-Erzinspor: 1-0
2. Grup:
Cizrespor-Ofspor: (Ertelendi)
Elazığ Belediyespor- Karşıyaka: 0-0
Ağrı 1970-Erbaaspor: 0-4
Kocaelispor-1877 Alemdağspor: 3-0
Esenler Erokspor- Fatsa Belediyespor: 4-0
3. Grup:
Diyarbakırspor- Bayrampaşa: 0-0
Pazarspor- Altındağ Belediyespor: 4-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Yozgatspor 1959: 1-0
Nevşehir Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor: 1-1
Darıca Gençlerbirliği-Somaspor: 2-3
Osmaniyespor- Nazilli Belediyespor: 1-1