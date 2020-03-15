Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika Spor

Futbol: TFF 3. Lig

6 saat önce

TFF 3. Lig'de 28. hafta karşılaşmaları, ertelenen biri dışında tamamlandı.

Futbol: TFF 3. Lig, System.String[]

TFF 3. Lig'de 28. hafta karşılaşmaları, ertelenen biri dışında tamamlandı.

2. Grup'taki Cizrespor- Ofspor müsabakası, konuk ekibin yoğun sis nedeniyle maça gelememesinden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Ligde 1, 2 ve 3. gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

52 Orduspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-0

Artvin Hopaspor- Çankaya FK: 2-1

Yomraspor- Şile Yıldızspor: 2-0

Serik Belediyespor-Düzcespor: 0-0

Tokatspor-1928 Bucaspor: 1-2

Sultanbeyli Belediyespor-Silivrispor: 2-2

Çatalcaspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1

Manisaspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-4

Kızılcabölükspor-Erzinspor: 1-0

2. Grup:

Cizrespor-Ofspor: (Ertelendi)

Elazığ Belediyespor- Karşıyaka: 0-0

Ağrı 1970-Erbaaspor: 0-4

Kocaelispor-1877 Alemdağspor: 3-0

Esenler Erokspor- Fatsa Belediyespor: 4-0

3. Grup:

Diyarbakırspor- Bayrampaşa: 0-0

Pazarspor- Altındağ Belediyespor: 4-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Yozgatspor 1959: 1-0

Nevşehir Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor: 1-1

Darıca Gençlerbirliği-Somaspor: 2-3

Osmaniyespor- Nazilli Belediyespor: 1-1

Karacabey Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

Türkiye Futbol Federasyonu, Cizrespor, Ofspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski Bursaspor Başkanı Ali Ay, kulüp üyeliğinden ihraç edildi
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık Gremiolu futbolcular, koronavirüs salgınına rağmen ertelenmeyen maça maskeyle çıktı Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın

Son Dakika Haberleri
00:16 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından -1-
00:11 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından -2-
00:05 Ersin Düzen: "Galatasaray aynı durumda oynamayacak mıydı hocam?"
23:58 Brezilya ve Meksika'daki futbol maçlarına koronavirüs nedeniyle ara verildi
23:35 Bahçeşehir Koleji: 105-111 OGM Ormanspor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 00:20:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]