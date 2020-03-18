Futbol: TFF 3. Lig
6 saat önce
TFF 3. Lig'de 22. haftada oynanması gereken ancak ertelenen 5 karşılaşma tamamlandı.
TFF 3. Lig'de 22. haftada oynanması gereken ancak ertelenen 5 karşılaşma tamamlandı.
Üç grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Artvin Hopaspor- Sultanbeyli Belediyespor: 0-1
Yomraspor-Serik Belediyespor: 1-0
2. Grup:
Elazığ Belediyespor- Cizrespor: 0-0
Fatsa Belediyespor-Kozanspor: 2-1
3. Grup:
Pazarspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:02 Kaynak: AA
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