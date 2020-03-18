Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 22. haftada oynanması gereken ancak ertelenen 5 karşılaşma tamamlandı.

Üç grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Artvin Hopaspor- Sultanbeyli Belediyespor: 0-1

Yomraspor-Serik Belediyespor: 1-0

2. Grup:

Elazığ Belediyespor- Cizrespor: 0-0

Fatsa Belediyespor-Kozanspor: 2-1

3. Grup:

Pazarspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1