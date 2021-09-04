Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu 3 grupta yapılan 11 karşılaşmayla başladı.
Ligin ilk haftasında gruplarda oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Batman Petrolspor- Bursa Yıldırımspor: 1-1
Kahta 02- Artvin Hopaspor: 1-1
Çatalcaspor- Karaman Belediyespor: 3-0
Hendekspor-Fatsa Belediyespor: 1-1
2. Grup
Hacettepe- Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 0-0
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-76 Iğdır Belediyespor: 0-2
Gema Polimer Şile Yıldızspor- Çarşambaspor: 2-0
Beyoğlu Yeni Çarşı-Altındağspor: 1-1
Kuşadasıspor-52 Orduspor: 1-1
3. Grup
Mardin 1969-Modafen: 1-1
Ofspor- Çankaya: 1-0
Kaynak: AA
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