Futbol: TFF 3. Lig

Ligin ilk haftasında gruplarda oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray, Gedson Fernandes için yeniden atağa kalktı! Benfica'ya 10 milyon euro teklif edilecek

Evden kaçan ve geceyi bir camide uyuyarak geçiren 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu