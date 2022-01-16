TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Bitenex Düzce Spor'a 1-0 yenildi.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 Nolu sahada oynanan maçın 45+2. dakikasında Bitenex Düzce Spor, Dede Çelik'in attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın 65. dakikasında Yeşilyurt Belediyespor oyuncusu Musa Buğrahan Kavaklı, kafasından aldığı darbe sonucu sakatlandı. Ambulansla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Kavaklı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika