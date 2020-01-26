Futbol: TFF 3. Lig 3. Grup

Karşılaşmanın ilk yarısı Mehmet Uysal 'ın 28. dakikada attığı gol ile 1-0, Somaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

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