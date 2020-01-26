Futbol: TFF 3. Lig 3. Grup

TFF 3. Lig 3. Grup 20. hafta mücadelesinde Somaspor ile Gölcükspor 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Mehmet Uysal'ın 28. dakikada attığı gol ile 1-0, Somaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarıda konuk ekip Gölcükspor, İsmail Yüksek ile 65. dakikada skoru 1-1'e getirdi.
Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. Somaspor'da Taner Yıldız, 86. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Öte yandan Somaspor yönetimi, maç öncesinde, karşılaşmanın bilet gelirlerini, Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenenlere gönderileceğini açıkladı. Karşılaşmaya Somalılar yoğun ilgi gösterdi.