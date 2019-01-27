Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig'de Görünüm

Futbol: Tff 3. Lig'de Görünüm

35 dakika önce

TFF 3. Lig'de tamamlanan 19. hafta maçlarının ardından 3 grupta da liderler değişmedi.

Futbol: Tff 3. Lig'de Görünüm, System.String[]
TFF 3. Lig'de tamamlanan 19. hafta maçlarının ardından 3 grupta da liderler değişmedi.

Ligde 19. hafta maçları sonrası 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta da Bayburt İl Özel İdare liderliğini sürdürdü.

TFF 3. Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. HEKİMOĞLU TRABZON18 11 6 1 25 10 15 39
2. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR18 11 4 3 32 17 15 37
3. TİRE 192218 9 7 2 25 16 9 34
4. NAZİLLİ BELEDİYESPOR17 8 8 1 29 16 13 32
5. ŞİLE YILDIZSPOR18 8 4 6 31 21 10 28
6. ERGENE VELİMEŞESPOR18 6 9 3 24 18 6 27
7. YOMRASPOR18 7 6 5 24 20 4 27
8. KOZAN BELEDİYESPOR18 6 7 5 17 14 3 25
9. BATMAN PETROLSPOR18 6 7 5 23 22 1 25
10. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR18 7 4 7 25 26 -1 25
11. ARTVİN HOPASPOR18 5 7 6 18 17 1 22
12. GEBZESPOR18 4 8 6 22 26 -4 20
13. SİLİVRİSPOR18 5 3 10 14 20 -6 18
14. ERZİN BELEDİYESPOR18 2 10 6 19 24 -5 16
15. ERBAASPOR17 2 8 7 11 18 -7 14
16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR18 3 4 11 15 31 -16 13
17. KÖRFEZSPOR18 0 2 16 8 46 -38 2

- 2. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR19 10 6 3 33 20 13 36
2. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR19 9 6 4 26 18 8 33
3. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR19 7 9 3 28 18 10 30
4. ESENLER EROKSPOR19 7 9 3 27 22 5 30
5. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR19 8 6 5 24 24 0 30
6. KIZILCABÖLÜKSPOR19 7 7 5 38 25 13 28
7. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR19 7 7 5 22 20 2 28
8. OSMANİYESPOR19 7 6 6 21 22 -1 27
9. YENİ ORDUSPOR19 7 5 7 25 20 5 26
10. DÜZCESPOR19 7 5 7 21 19 2 26
11. OFSPOR19 6 6 7 19 19 0 24
12. ELAZİZ BELEDİYESPOR19 5 9 5 18 23 -5 24
13. ALİBEYKÖYSPOR19 6 5 8 26 29 -3 23
14. KARŞIYAKA19 5 8 6 19 23 -4 23
15. ADIYAMAN 195419 5 6 8 20 26 -6 21
16. PAZARSPOR19 3 8 8 16 24 -8 17
17. KEMERSPOR 200319 4 4 11 15 32 -17 16
18. BERGAMA BELEDİYESPOR19 2 6 11 19 33 -14 12



3. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE19 13 6 0 28 8 20 45
2. KOCAELİSPOR19 11 4 4 23 12 11 37
3. SERİK BELEDİYESPOR19 9 7 3 20 15 5 34
4. YENİ ÇORUMSPOR19 9 2 8 26 20 6 29
5. TURGUTLUSPOR19 8 4 7 28 23 5 28
6. KARACABEY BELEDİYESPOR19 8 4 7 23 26 -3 28
7. PAYASSPOR19 8 3 8 18 21 -3 27
8. DİYARBEKİRSPOR19 7 5 7 23 23 0 26
9. MUĞLASPOR19 7 3 9 18 16 2 24
10. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR19 6 5 8 24 25 -1 23
11. HALİDE EDİP ADIVARSPOR19 5 8 6 20 25 -5 23
12. 1461 TRABZON19 4 10 5 16 17 -1 22
13. BAĞCILARSPOR19 5 7 7 24 26 -2 22
14. GÖLCÜKSPOR19 5 6 8 11 17 -6 21
15. FATSA BELEDİYESPOR19 4 8 7 14 19 -5 20
16. CİZRESPOR19 4 8 7 12 20 -8 20
17. ANKARA ADLİYESPOR19 3 8 8 17 19 -2 17
18. BUCASPOR19 3 6 10 16 29 -13 15

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:01 Kaynak: AA

Trabzon, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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