Futbol: Tff 3. Lig'de Görünüm
35 dakika önce
TFF 3. Lig'de tamamlanan 19. hafta maçlarının ardından 3 grupta da liderler değişmedi.
TFF
3. Lig'de tamamlanan 19. hafta maçlarının ardından 3 grupta da liderler değişmedi.
Ligde 19. hafta maçları sonrası 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon
, 2. Grup'ta Kırşehir
Belediyespor, 3. Grup'ta da Bayburt
İl Özel İdare liderliğini sürdürdü.
TFF 3. Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|18
|11
|6
|1
|25
|10
|15
|39
|2.
|NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|18
|11
|4
|3
|32
|17
|15
|37
|3.
|TİRE 1922
|18
|9
|7
|2
|25
|16
|9
|34
|4.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|17
|8
|8
|1
|29
|16
|13
|32
|5.
|ŞİLE YILDIZSPOR
|18
|8
|4
|6
|31
|21
|10
|28
|6.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|18
|6
|9
|3
|24
|18
|6
|27
|7.
|YOMRASPOR
|18
|7
|6
|5
|24
|20
|4
|27
|8.
|KOZAN BELEDİYESPOR
|18
|6
|7
|5
|17
|14
|3
|25
|9.
|BATMAN PETROLSPOR
|18
|6
|7
|5
|23
|22
|1
|25
|10.
|KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|18
|7
|4
|7
|25
|26
|-1
|25
|11.
|ARTVİN HOPASPOR
|18
|5
|7
|6
|18
|17
|1
|22
|12.
|GEBZESPOR
|18
|4
|8
|6
|22
|26
|-4
|20
|13.
|SİLİVRİSPOR
|18
|5
|3
|10
|14
|20
|-6
|18
|14.
|ERZİN BELEDİYESPOR
|18
|2
|10
|6
|19
|24
|-5
|16
|15.
|ERBAASPOR
|17
|2
|8
|7
|11
|18
|-7
|14
|16.
|BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|18
|3
|4
|11
|15
|31
|-16
|13
|17.
|KÖRFEZSPOR
|18
|0
|2
|16
|8
|46
|-38
|2
- 2. Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|19
|10
|6
|3
|33
|20
|13
|36
|2.
|ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
|19
|9
|6
|4
|26
|18
|8
|33
|3.
|VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|19
|7
|9
|3
|28
|18
|10
|30
|4.
|ESENLER EROKSPOR
|19
|7
|9
|3
|27
|22
|5
|30
|5.
|HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR
|19
|8
|6
|5
|24
|24
|0
|30
|6.
|KIZILCABÖLÜKSPOR
|19
|7
|7
|5
|38
|25
|13
|28
|7.
|SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|19
|7
|7
|5
|22
|20
|2
|28
|8.
|OSMANİYESPOR
|19
|7
|6
|6
|21
|22
|-1
|27
|9.
|YENİ ORDUSPOR
|19
|7
|5
|7
|25
|20
|5
|26
|10.
|DÜZCESPOR
|19
|7
|5
|7
|21
|19
|2
|26
|11.
|OFSPOR
|19
|6
|6
|7
|19
|19
|0
|24
|12.
|ELAZİZ BELEDİYESPOR
|19
|5
|9
|5
|18
|23
|-5
|24
|13.
|ALİBEYKÖYSPOR
|19
|6
|5
|8
|26
|29
|-3
|23
|14.
|KARŞIYAKA
|19
|5
|8
|6
|19
|23
|-4
|23
|15.
|ADIYAMAN 1954
|19
|5
|6
|8
|20
|26
|-6
|21
|16.
|PAZARSPOR
|19
|3
|8
|8
|16
|24
|-8
|17
|17.
|KEMERSPOR 2003
|19
|4
|4
|11
|15
|32
|-17
|16
|18.
|BERGAMA BELEDİYESPOR
|19
|2
|6
|11
|19
|33
|-14
|12
3. Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|BAYBURT İL ÖZEL İDARE
|19
|13
|6
|0
|28
|8
|20
|45
|2.
|KOCAELİSPOR
|19
|11
|4
|4
|23
|12
|11
|37
|3.
|SERİK BELEDİYESPOR
|19
|9
|7
|3
|20
|15
|5
|34
|4.
|YENİ ÇORUMSPOR
|19
|9
|2
|8
|26
|20
|6
|29
|5.
|TURGUTLUSPOR
|19
|8
|4
|7
|28
|23
|5
|28
|6.
|KARACABEY BELEDİYESPOR
|19
|8
|4
|7
|23
|26
|-3
|28
|7.
|PAYASSPOR
|19
|8
|3
|8
|18
|21
|-3
|27
|8.
|DİYARBEKİRSPOR
|19
|7
|5
|7
|23
|23
|0
|26
|9.
|MUĞLASPOR
|19
|7
|3
|9
|18
|16
|2
|24
|10.
|ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
|19
|6
|5
|8
|24
|25
|-1
|23
|11.
|HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|19
|5
|8
|6
|20
|25
|-5
|23
|12.
|1461 TRABZON
|19
|4
|10
|5
|16
|17
|-1
|22
|13.
|BAĞCILARSPOR
|19
|5
|7
|7
|24
|26
|-2
|22
|14.
|GÖLCÜKSPOR
|19
|5
|6
|8
|11
|17
|-6
|21
|15.
|FATSA BELEDİYESPOR
|19
|4
|8
|7
|14
|19
|-5
|20
|16.
|CİZRESPOR
|19
|4
|8
|7
|12
|20
|-8
|20
|17.
|ANKARA ADLİYESPOR
|19
|3
|8
|8
|17
|19
|-2
|17
|18.
|BUCASPOR
|19
|3
|6
|10
|16
|29
|-13
|15
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:01 Kaynak: AA
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