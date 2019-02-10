Futbol: Tff 3. Lig'de Görünüm
34 dakika önce
TFF 3. Lig'de tamamlanan 21. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta da Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu.
TFF 3. Lig'de tamamlanan 21. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta da Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu.
TFF 3. Lig'de 21. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|------------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|20
|13
|4
|3
|37
|17
|20
|43
|2.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|20
|12
|7
|1
|27
|11
|16
|43
|3.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|19
|9
|9
|1
|31
|17
|14
|36
|4.
|TİRE 1922
|20
|9
|8
|3
|27
|19
|8
|35
|5.
|YOMRASPOR
|20
|8
|7
|5
|26
|21
|5
|31
|6.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|20
|7
|9
|4
|27
|19
|8
|30
|7.
|ŞİLE YILDIZSPOR
|19
|8
|4
|7
|32
|24
|8
|28
|8.
|BATMAN PETROLSPOR
|20
|7
|7
|6
|25
|25
|0
|28
|9.
|KOZAN BELEDİYESPOR
|20
|6
|8
|6
|17
|15
|2
|26
|10.
|ARTVİN HOPASPOR
|19
|6
|7
|6
|19
|17
|2
|25
|11.
|KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|20
|7
|4
|9
|27
|32
|-5
|25
|12.
|GEBZESPOR
|20
|4
|9
|7
|22
|28
|-6
|21
|13.
|ERZİN BELEDİYESPOR
|20
|3
|10
|7
|22
|27
|-5
|19
|14.
|SİLİVRİSPOR
|20
|5
|4
|11
|15
|22
|-7
|19
|15.
|ERBAASPOR
|19
|3
|9
|7
|15
|20
|-5
|18
|16.
|BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|20
|4
|5
|11
|18
|31
|-13
|17
|17.
|KÖRFEZSPOR
|20
|0
|3
|17
|9
|51
|-42
|3
2. Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|---------------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|21
|11
|6
|4
|35
|23
|12
|39
|2.
|ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
|21
|10
|7
|4
|28
|18
|10
|37
|3.
|ESENLER EROKSPOR
|21
|8
|10
|3
|34
|22
|12
|34
|4.
|VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|21
|8
|10
|3
|29
|18
|11
|34
|5.
|HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR
|21
|9
|7
|5
|26
|25
|1
|34
|6.
|KIZILCABÖLÜKSPOR
|21
|8
|8
|5
|42
|27
|15
|32
|7.
|DÜZCESPOR
|21
|8
|6
|7
|24
|20
|4
|30
|8.
|SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|21
|7
|8
|6
|23
|22
|1
|29
|9.
|OFSPOR
|21
|7
|7
|7
|21
|19
|2
|28
|10.
|OSMANİYESPOR
|21
|7
|7
|7
|23
|25
|-2
|28
|11.
|YENİ ORDUSPOR
|21
|7
|6
|8
|27
|24
|3
|27
|12.
|KARŞIYAKA
|21
|6
|9
|6
|22
|25
|-3
|27
|13.
|ELAZİZ BELEDİYESPOR
|21
|6
|9
|6
|20
|30
|-10
|27
|14.
|ALİBEYKÖYSPOR
|21
|6
|6
|9
|26
|30
|-4
|24
|15.
|ADIYAMAN 1954
|21
|5
|7
|9
|21
|29
|-8
|22
|16.
|PAZARSPOR
|21
|4
|8
|9
|18
|26
|-8
|20
|17.
|KEMERSPOR 2003
|21
|4
|5
|12
|18
|36
|-18
|17
|18.
|BERGAMA BELEDİYESPOR
|21
|2
|6
|13
|19
|37
|-18
|12
3. Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|--------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|BAYBURT İL ÖZEL İDARE
|21
|14
|6
|1
|33
|11
|22
|48
|2.
|KOCAELİSPOR
|21
|12
|4
|5
|26
|15
|11
|40
|3.
|SERİK BELEDİYESPOR
|21
|10
|8
|3
|24
|17
|7
|38
|4.
|YENİ ÇORUMSPOR
|21
|11
|2
|8
|29
|20
|9
|35
|5.
|KARACABEY BELEDİYESPOR
|21
|10
|4
|7
|27
|27
|0
|34
|6.
|PAYASSPOR
|21
|9
|4
|8
|21
|23
|-2
|31
|7.
|DİYARBEKİRSPOR
|21
|8
|5
|8
|25
|24
|1
|29
|8.
|HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|21
|7
|8
|6
|23
|26
|-3
|29
|9.
|TURGUTLUSPOR
|21
|8
|4
|9
|30
|29
|1
|28
|10.
|MUĞLASPOR
|21
|7
|5
|9
|21
|19
|2
|26
|11.
|ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
|21
|7
|5
|9
|25
|27
|-2
|26
|12.
|CİZRESPOR
|21
|5
|9
|7
|16
|22
|-6
|24
|13.
|GÖLCÜKSPOR
|21
|6
|6
|9
|13
|19
|-6
|24
|14.
|1461 TRABZON
|21
|4
|11
|6
|17
|20
|-3
|23
|15.
|BAĞCILARSPOR
|21
|5
|7
|9
|25
|29
|-4
|22
|16.
|FATSA BELEDİYESPOR
|21
|4
|8
|9
|15
|23
|-8
|20
|17.
|ANKARA ADLİYESPOR
|21
|3
|10
|8
|20
|22
|-2
|19
|18.
|BUCASPOR
|21
|3
|6
|12
|18
|35
|-17
|15
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:31 Kaynak: AA
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