Futbol: Tff 3. Lig'de Görünüm
1 saat önce
TFF 3. Lig'de tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta da Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu.
TFF 3. Lig'de tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta da Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu.
TFF 3. Lig'de 22. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|------------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|21
|13
|7
|1
|30
|12
|18
|46
|2.
|NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|21
|13
|4
|4
|38
|19
|19
|43
|3.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|20
|10
|9
|1
|33
|18
|15
|39
|4.
|TİRE 1922
|21
|9
|9
|3
|27
|19
|8
|36
|5.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|21
|8
|9
|4
|29
|19
|10
|33
|6.
|YOMRASPOR
|21
|8
|7
|6
|26
|23
|3
|31
|7.
|ŞİLE YILDIZSPOR
|20
|8
|4
|8
|33
|27
|6
|28
|8.
|KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|21
|8
|4
|9
|32
|32
|0
|28
|9.
|BATMAN PETROLSPOR
|21
|7
|7
|7
|26
|28
|-2
|28
|10.
|ARTVİN HOPASPOR
|20
|6
|8
|6
|19
|17
|2
|26
|11.
|KOZAN BELEDİYESPOR
|20
|6
|8
|6
|17
|15
|2
|26
|12.
|ERBAASPOR
|20
|4
|9
|7
|18
|21
|-3
|21
|13.
|GEBZESPOR
|21
|4
|9
|8
|22
|29
|-7
|21
|14.
|ERZİN BELEDİYESPOR
|21
|3
|11
|7
|23
|28
|-5
|20
|15.
|SİLİVRİSPOR
|21
|5
|5
|11
|16
|23
|-7
|20
|16.
|BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|21
|5
|5
|11
|19
|31
|-12
|20
|17.
|KÖRFEZSPOR
|21
|0
|3
|18
|9
|56
|-47
|3
- 2. Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|---------------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|22
|12
|6
|4
|37
|24
|13
|42
|2.
|ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
|22
|10
|8
|4
|28
|18
|10
|38
|3.
|ESENLER EROKSPOR
|22
|9
|10
|3
|37
|23
|14
|37
|4.
|KIZILCABÖLÜKSPOR
|22
|9
|8
|5
|45
|28
|17
|35
|5.
|VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|22
|8
|10
|4
|30
|20
|10
|34
|6.
|HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR
|22
|9
|7
|6
|27
|27
|0
|34
|7.
|DÜZCESPOR
|22
|9
|6
|7
|25
|20
|5
|33
|8.
|OSMANİYESPOR
|22
|8
|7
|7
|27
|25
|2
|31
|9.
|YENİ ORDUSPOR
|22
|8
|6
|8
|32
|24
|8
|30
|10.
|SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|22
|7
|8
|7
|24
|25
|-1
|29
|11.
|OFSPOR
|22
|7
|7
|8
|21
|24
|-3
|28
|12.
|ELAZİZ BELEDİYESPOR
|22
|6
|10
|6
|20
|30
|-10
|28
|13.
|KARŞIYAKA
|22
|6
|9
|7
|23
|28
|-5
|27
|14.
|ALİBEYKÖYSPOR
|22
|6
|6
|10
|26
|31
|-5
|24
|15.
|PAZARSPOR
|22
|5
|8
|9
|20
|27
|-7
|23
|16.
|ADIYAMAN 1954
|22
|5
|7
|10
|21
|33
|-12
|22
|17.
|KEMERSPOR 2003
|22
|5
|5
|12
|19
|36
|-17
|20
|18.
|BERGAMA BELEDİYESPOR
|22
|2
|6
|14
|19
|38
|-19
|12
3. Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|--------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|BAYBURT İL ÖZEL İDARE
|22
|14
|6
|2
|33
|12
|21
|48
|2.
|KOCAELİSPOR
|22
|12
|4
|6
|27
|20
|7
|40
|3.
|SERİK BELEDİYESPOR
|22
|10
|9
|3
|25
|18
|7
|39
|4.
|KARACABEY BELEDİYESPOR
|22
|11
|4
|7
|29
|27
|2
|37
|5.
|YENİ ÇORUMSPOR
|22
|11
|2
|9
|31
|23
|8
|35
|6.
|PAYASSPOR
|22
|10
|4
|8
|22
|23
|-1
|34
|7.
|HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|22
|8
|8
|6
|24
|26
|-2
|32
|8.
|TURGUTLUSPOR
|22
|9
|4
|9
|33
|31
|2
|31
|9.
|ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
|22
|8
|5
|9
|30
|28
|2
|29
|10.
|DİYARBEKİRSPOR
|22
|8
|5
|9
|25
|25
|0
|29
|11.
|MUĞLASPOR
|22
|7
|5
|10
|21
|21
|0
|26
|12.
|1461 TRABZON
|22
|5
|11
|6
|19
|20
|-1
|26
|13.
|CİZRESPOR
|22
|5
|10
|7
|17
|23
|-6
|25
|14.
|GÖLCÜKSPOR
|22
|6
|6
|10
|13
|21
|-8
|24
|15.
|BAĞCILARSPOR
|22
|5
|8
|9
|25
|29
|-4
|23
|16.
|FATSA BELEDİYESPOR
|22
|5
|8
|9
|17
|24
|-7
|23
|17.
|ANKARA ADLİYESPOR
|22
|3
|10
|9
|21
|24
|-3
|19
|18.
|BUCASPOR
|22
|3
|7
|12
|18
|35
|-17
|16
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:27 Kaynak: AA
Marmara'da Poyraz Etkisini Sürdürüyor
Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü
Real Madrid Evinde Girona'ya Kaybetti
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor'u 4-2 Yendi