Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig'de Görünüm

Futbol: Tff 3. Lig'de Görünüm

17 dakika önce

TFF 3. Lig'de bir maç dışında tamamlanan 23. hafta müsabakalarının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu.

Futbol: Tff 3. Lig'de Görünüm, System.String[]
TFF 3. Lig'de bir maç dışında tamamlanan 23. hafta müsabakalarının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu.

TFF 3. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup



TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HEKİMOĞLU TRABZON21 13 7 1 30 12 18 46
2. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR22 13 5 4 38 19 19 44
3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR21 10 10 1 35 20 15 40
4. TİRE 192222 9 10 3 28 20 8 37
5. ERGENE VELİMEŞESPOR22 9 9 4 31 20 11 36
6. YOMRASPOR22 8 8 6 27 24 3 32
7. ŞİLE YILDIZSPOR21 9 4 8 34 27 7 31
8. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR22 8 5 9 34 34 0 29
9. BATMAN PETROLSPOR22 7 7 8 26 29 -3 28
10. ARTVİN HOPASPOR21 6 9 6 19 17 2 27
11. KOZAN BELEDİYESPOR21 6 9 6 18 16 2 27
12. ERBAASPOR21 4 10 7 19 22 -3 22
13. GEBZESPOR22 4 10 8 22 29 -7 22
14. ERZİN BELEDİYESPOR22 3 12 7 23 28 -5 21
15. SİLİVRİSPOR22 5 5 12 16 24 -8 20
16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR22 5 5 12 20 33 -13 20
17. KÖRFEZSPOR22 1 3 18 10 56 -46 6



2. Grup



TakımlarOGBMAYAVP
--------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR23 12 6 5 37 26 11 42
2. ESENLER EROKSPOR23 10 10 3 38 23 15 40
3. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR23 10 9 4 28 18 10 39
4. KIZILCABÖLÜKSPOR23 10 8 5 48 28 20 38
5. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR23 10 7 6 28 27 1 37
6. DÜZCESPOR23 10 6 7 26 20 6 36
7. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR23 8 11 4 30 20 10 35
8. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR23 8 8 7 25 25 0 32
9. OSMANİYESPOR23 8 7 8 27 26 1 31
10. YENİ ORDUSPOR23 8 6 9 34 27 7 30
11. KARŞIYAKA23 7 9 7 25 28 -3 30
12. OFSPOR23 7 8 8 23 26 -3 29
13. ELAZİZ BELEDİYESPOR23 6 10 7 20 33 -13 28
14. PAZARSPOR23 6 8 9 23 29 -6 26
15. ALİBEYKÖYSPOR23 6 6 11 26 32 -6 24
16. ADIYAMAN 195423 5 8 10 23 35 -12 23
17. KEMERSPOR 200323 5 5 13 19 37 -18 20
18. BERGAMA BELEDİYESPOR23 2 6 15 19 39 -20 12



3. Grup



TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE23 15 6 2 35 12 23 51
2. KOCAELİSPOR23 13 4 6 30 20 10 43
3. KARACABEY BELEDİYESPOR23 12 4 7 31 27 4 40
4. SERİK BELEDİYESPOR22 10 9 3 25 18 7 39
5. YENİ ÇORUMSPOR23 11 3 9 31 23 8 36
6. PAYASSPOR23 10 4 9 22 26 -4 34
7. HALİDE EDİP ADIVARSPOR23 8 9 6 24 26 -2 33
8. TURGUTLUSPOR23 9 4 10 33 33 0 31
9. DİYARBEKİRSPOR23 8 6 9 26 26 0 30
10. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR23 8 5 10 30 30 0 29
11. CİZRESPOR23 6 10 7 18 23 -5 28
12. MUĞLASPOR23 7 6 10 21 21 0 27
13. 1461 TRABZON23 5 11 7 19 21 -2 26
14. GÖLCÜKSPOR23 6 7 10 14 22 -8 25
15. FATSA BELEDİYESPOR23 5 9 9 17 24 -7 24
16. BAĞCILARSPOR22 5 8 9 25 29 -4 23
17. ANKARA ADLİYESPOR23 3 11 9 22 25 -3 20
18. BUCASPOR23 3 8 12 19 36 -17 17

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:18 Kaynak: AA

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