Futbol: Tff 3. Lig'de Görünüm
17 dakika önce
TFF 3. Lig'de bir maç dışında tamamlanan 23. hafta müsabakalarının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu.
TFF 3. Lig'de bir maç dışında tamamlanan 23. hafta müsabakalarının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu.
TFF 3. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|------------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|21
|13
|7
|1
|30
|12
|18
|46
|2.
|NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|22
|13
|5
|4
|38
|19
|19
|44
|3.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|21
|10
|10
|1
|35
|20
|15
|40
|4.
|TİRE 1922
|22
|9
|10
|3
|28
|20
|8
|37
|5.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|22
|9
|9
|4
|31
|20
|11
|36
|6.
|YOMRASPOR
|22
|8
|8
|6
|27
|24
|3
|32
|7.
|ŞİLE YILDIZSPOR
|21
|9
|4
|8
|34
|27
|7
|31
|8.
|KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|22
|8
|5
|9
|34
|34
|0
|29
|9.
|BATMAN PETROLSPOR
|22
|7
|7
|8
|26
|29
|-3
|28
|10.
|ARTVİN HOPASPOR
|21
|6
|9
|6
|19
|17
|2
|27
|11.
|KOZAN BELEDİYESPOR
|21
|6
|9
|6
|18
|16
|2
|27
|12.
|ERBAASPOR
|21
|4
|10
|7
|19
|22
|-3
|22
|13.
|GEBZESPOR
|22
|4
|10
|8
|22
|29
|-7
|22
|14.
|ERZİN BELEDİYESPOR
|22
|3
|12
|7
|23
|28
|-5
|21
|15.
|SİLİVRİSPOR
|22
|5
|5
|12
|16
|24
|-8
|20
|16.
|BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|22
|5
|5
|12
|20
|33
|-13
|20
|17.
|KÖRFEZSPOR
|22
|1
|3
|18
|10
|56
|-46
|6
2. Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|---------------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|23
|12
|6
|5
|37
|26
|11
|42
|2.
|ESENLER EROKSPOR
|23
|10
|10
|3
|38
|23
|15
|40
|3.
|ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
|23
|10
|9
|4
|28
|18
|10
|39
|4.
|KIZILCABÖLÜKSPOR
|23
|10
|8
|5
|48
|28
|20
|38
|5.
|HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR
|23
|10
|7
|6
|28
|27
|1
|37
|6.
|DÜZCESPOR
|23
|10
|6
|7
|26
|20
|6
|36
|7.
|VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|23
|8
|11
|4
|30
|20
|10
|35
|8.
|SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|23
|8
|8
|7
|25
|25
|0
|32
|9.
|OSMANİYESPOR
|23
|8
|7
|8
|27
|26
|1
|31
|10.
|YENİ ORDUSPOR
|23
|8
|6
|9
|34
|27
|7
|30
|11.
|KARŞIYAKA
|23
|7
|9
|7
|25
|28
|-3
|30
|12.
|OFSPOR
|23
|7
|8
|8
|23
|26
|-3
|29
|13.
|ELAZİZ BELEDİYESPOR
|23
|6
|10
|7
|20
|33
|-13
|28
|14.
|PAZARSPOR
|23
|6
|8
|9
|23
|29
|-6
|26
|15.
|ALİBEYKÖYSPOR
|23
|6
|6
|11
|26
|32
|-6
|24
|16.
|ADIYAMAN 1954
|23
|5
|8
|10
|23
|35
|-12
|23
|17.
|KEMERSPOR 2003
|23
|5
|5
|13
|19
|37
|-18
|20
|18.
|BERGAMA BELEDİYESPOR
|23
|2
|6
|15
|19
|39
|-20
|12
3. Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|--------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|BAYBURT İL ÖZEL İDARE
|23
|15
|6
|2
|35
|12
|23
|51
|2.
|KOCAELİSPOR
|23
|13
|4
|6
|30
|20
|10
|43
|3.
|KARACABEY BELEDİYESPOR
|23
|12
|4
|7
|31
|27
|4
|40
|4.
|SERİK BELEDİYESPOR
|22
|10
|9
|3
|25
|18
|7
|39
|5.
|YENİ ÇORUMSPOR
|23
|11
|3
|9
|31
|23
|8
|36
|6.
|PAYASSPOR
|23
|10
|4
|9
|22
|26
|-4
|34
|7.
|HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|23
|8
|9
|6
|24
|26
|-2
|33
|8.
|TURGUTLUSPOR
|23
|9
|4
|10
|33
|33
|0
|31
|9.
|DİYARBEKİRSPOR
|23
|8
|6
|9
|26
|26
|0
|30
|10.
|ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
|23
|8
|5
|10
|30
|30
|0
|29
|11.
|CİZRESPOR
|23
|6
|10
|7
|18
|23
|-5
|28
|12.
|MUĞLASPOR
|23
|7
|6
|10
|21
|21
|0
|27
|13.
|1461 TRABZON
|23
|5
|11
|7
|19
|21
|-2
|26
|14.
|GÖLCÜKSPOR
|23
|6
|7
|10
|14
|22
|-8
|25
|15.
|FATSA BELEDİYESPOR
|23
|5
|9
|9
|17
|24
|-7
|24
|16.
|BAĞCILARSPOR
|22
|5
|8
|9
|25
|29
|-4
|23
|17.
|ANKARA ADLİYESPOR
|23
|3
|11
|9
|22
|25
|-3
|20
|18.
|BUCASPOR
|23
|3
|8
|12
|19
|36
|-17
|17
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:18 Kaynak: AA
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