Futbol: Tff 3. Lig'de Görünüm

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 23. hafta mücadelesi, erteleme maçıyla tamamlandı.Ligdeki erteleme maçında Bağcılarspor ile Serik Belediyespor 1-1 berabere kaldı.TFF 3. Lig 3. Grup'ta 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

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