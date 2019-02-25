Futbol: Tff 3. Lig'de Görünüm
25 dakika önce
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 23. hafta mücadelesi, erteleme maçıyla tamamlandı.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 23. hafta mücadelesi, erteleme maçıyla tamamlandı.
Ligdeki erteleme maçında Bağcılarspor ile Serik Belediyespor 1-1 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|--------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|BAYBURT İL ÖZEL İDARE
|23
|15
|6
|2
|35
|12
|23
|51
|2.
|KOCAELİSPOR
|23
|13
|4
|6
|30
|20
|10
|43
|3.
|SERİK BELEDİYESPOR
|23
|10
|10
|3
|26
|19
|7
|40
|4.
|KARACABEY BELEDİYESPOR
|23
|12
|4
|7
|31
|27
|4
|40
|5.
|YENİ ÇORUMSPOR
|23
|11
|3
|9
|31
|23
|8
|36
|6.
|PAYASSPOR
|23
|10
|4
|9
|22
|26
|-4
|34
|7.
|HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|23
|8
|9
|6
|24
|26
|-2
|33
|8.
|TURGUTLUSPOR
|23
|9
|4
|10
|33
|33
|0
|31
|9.
|DİYARBEKİRSPOR
|23
|8
|6
|9
|26
|26
|0
|30
|10.
|ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
|23
|8
|5
|10
|30
|30
|0
|29
|11.
|CİZRESPOR
|23
|6
|10
|7
|18
|23
|-5
|28
|12.
|MUĞLASPOR
|23
|7
|6
|10
|21
|21
|0
|27
|13.
|1461 TRABZON
|23
|5
|11
|7
|19
|21
|-2
|26
|14.
|GÖLCÜKSPOR
|23
|6
|7
|10
|14
|22
|-8
|25
|15.
|BAĞCILARSPOR
|23
|5
|9
|9
|26
|30
|-4
|24
|16.
|FATSA BELEDİYESPOR
|23
|5
|9
|9
|17
|24
|-7
|24
|17.
|ANKARA ADLİYESPOR
|23
|3
|11
|9
|22
|25
|-3
|20
|18.
|BUCASPOR
|23
|3
|8
|12
|19
|36
|-17
|17
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:55 Kaynak: AA
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