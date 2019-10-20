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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

1 saat önce

TFF 3. Lig'de 2. ve 3. gruplarda 9. hafta müsabakaları sona erdi.

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 3. Lig'de 2. ve 3. gruplarda 9. hafta müsabakaları sona erdi.

Ligde 9. haftayı 2. Grup'ta Esenler Erokspor, 3. Grup'ta ise Darıca Gençlerbirliği lider tamamladı.

3. Lig'de 1. Grup ve 2. Grup'ta 9. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:

2. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. ESENLER EROKSPOR9 7 0 2 16 6 10 21
2. TURGUTLUSPOR9 6 2 1 15 6 9 20
3. KOCAELİSPOR9 5 1 3 12 7 5 16
4. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR9 4 3 2 9 6 3 15
5. OFSPOR9 4 2 3 9 7 2 14
6. FETHİYESPOR8 3 4 1 8 3 5 13
7. ERBAASPOR8 3 2 3 10 9 1 11
8. KARŞIYAKA8 3 2 3 6 6 0 11
9. CİZRESPOR8 3 2 3 12 13 -1 11
10. 1877 ALEMDAĞSPOR8 3 1 4 13 12 1 10
11. KOZANSPOR8 3 1 4 11 18 -7 10
12. AĞRI 19709 2 3 4 9 12 -3 9
13. BELEDİYE DERİNCESPOR9 2 3 4 6 10 -4 9
14. KEMERSPOR 20039 2 2 5 7 17 -10 8
15. ELAZIĞ BELEDİYESPOR8 1 4 3 5 11 -6 7
16. FATSA BELEDİYESPOR8 1 3 4 6 8 -2 6
17. PAYASSPOR8 1 3 4 8 11 -3 6

3. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ9 7 0 2 16 9 7 21
2. KARACABEY BELEDİYESPOR9 6 2 1 15 6 9 20
3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR9 5 3 1 17 6 11 18
4. DİYARBEKİRSPOR9 5 1 3 14 8 6 16
5. SOMASPOR9 5 1 3 10 9 1 16
6. BAYRAMPAŞA9 5 0 4 7 6 1 15
7. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR9 4 2 3 10 5 5 14
8. OSMANİYESPOR9 3 5 1 12 9 3 14
9. HALİDE EDİP ADIVARSPOR9 4 1 4 6 7 -1 13
10. PAZARSPOR9 3 3 3 9 8 1 12
11. YOZGATSPOR 19599 3 3 3 7 10 -3 12
12. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR9 3 2 4 13 15 -2 11
13. GÖLCÜKSPOR9 3 1 5 6 13 -7 10
14. MUĞLASPOR9 2 3 4 14 14 0 9
15. MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR9 3 0 6 12 18 -6 9
16. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR9 2 1 6 9 15 -6 7
17. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR9 2 0 7 10 15 -5 6
18. MODAFEN9 0 4 5 2 16 -14 4

Türkiye Futbol Federasyonu, Darıca Gençlerbirliği, Esenler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:54 Kaynak: AA
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