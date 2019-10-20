Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
1 saat önce
TFF 3. Lig'de 2. ve 3. gruplarda 9. hafta müsabakaları sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:54 Kaynak: AA
TFF 3. Lig'de 2. ve 3. gruplarda 9. hafta müsabakaları sona erdi.
Ligde 9. haftayı 2. Grup'ta Esenler Erokspor, 3. Grup'ta ise Darıca Gençlerbirliği lider tamamladı.
3. Lig'de 1. Grup ve 2. Grup'ta 9. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:
2. Grup:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|--------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|ESENLER EROKSPOR
|9
|7
|0
|2
|16
|6
|10
|21
|2.
|TURGUTLUSPOR
|9
|6
|2
|1
|15
|6
|9
|20
|3.
|KOCAELİSPOR
|9
|5
|1
|3
|12
|7
|5
|16
|4.
|BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|9
|4
|3
|2
|9
|6
|3
|15
|5.
|OFSPOR
|9
|4
|2
|3
|9
|7
|2
|14
|6.
|FETHİYESPOR
|8
|3
|4
|1
|8
|3
|5
|13
|7.
|ERBAASPOR
|8
|3
|2
|3
|10
|9
|1
|11
|8.
|KARŞIYAKA
|8
|3
|2
|3
|6
|6
|0
|11
|9.
|CİZRESPOR
|8
|3
|2
|3
|12
|13
|-1
|11
|10.
|1877 ALEMDAĞSPOR
|8
|3
|1
|4
|13
|12
|1
|10
|11.
|KOZANSPOR
|8
|3
|1
|4
|11
|18
|-7
|10
|12.
|AĞRI 1970
|9
|2
|3
|4
|9
|12
|-3
|9
|13.
|BELEDİYE DERİNCESPOR
|9
|2
|3
|4
|6
|10
|-4
|9
|14.
|KEMERSPOR 2003
|9
|2
|2
|5
|7
|17
|-10
|8
|15.
|ELAZIĞ BELEDİYESPOR
|8
|1
|4
|3
|5
|11
|-6
|7
|16.
|FATSA BELEDİYESPOR
|8
|1
|3
|4
|6
|8
|-2
|6
|17.
|PAYASSPOR
|8
|1
|3
|4
|8
|11
|-3
|6
3. Grup:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|-------------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|9
|7
|0
|2
|16
|9
|7
|21
|2.
|KARACABEY BELEDİYESPOR
|9
|6
|2
|1
|15
|6
|9
|20
|3.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|9
|5
|3
|1
|17
|6
|11
|18
|4.
|DİYARBEKİRSPOR
|9
|5
|1
|3
|14
|8
|6
|16
|5.
|SOMASPOR
|9
|5
|1
|3
|10
|9
|1
|16
|6.
|BAYRAMPAŞA
|9
|5
|0
|4
|7
|6
|1
|15
|7.
|NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|9
|4
|2
|3
|10
|5
|5
|14
|8.
|OSMANİYESPOR
|9
|3
|5
|1
|12
|9
|3
|14
|9.
|HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|9
|4
|1
|4
|6
|7
|-1
|13
|10.
|PAZARSPOR
|9
|3
|3
|3
|9
|8
|1
|12
|11.
|YOZGATSPOR 1959
|9
|3
|3
|3
|7
|10
|-3
|12
|12.
|ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
|9
|3
|2
|4
|13
|15
|-2
|11
|13.
|GÖLCÜKSPOR
|9
|3
|1
|5
|6
|13
|-7
|10
|14.
|MUĞLASPOR
|9
|2
|3
|4
|14
|14
|0
|9
|15.
|MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR
|9
|3
|0
|6
|12
|18
|-6
|9
|16.
|1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|9
|2
|1
|6
|9
|15
|-6
|7
|17.
|MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|9
|2
|0
|7
|10
|15
|-5
|6
|18.
|MODAFEN
|9
|0
|4
|5
|2
|16
|-14
|4
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