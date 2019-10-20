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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

1 saat önce

TFF 3. Lig'de 9. hafta müsabakaları sona erdi.

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 3. Lig'de 9. hafta müsabakaları sona erdi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Serik Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediyespor'un puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi ve sahasında Sultanbeyli Belediyespor'u 2-1 yenerek liderliğe yükseldi.

3. Lig'de 9. haftanın ardından 1. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
1. SERİK BELEDİYESPOR9 6 2 1 18 10 8 20
2. ARTVİN HOPASPOR9 5 4 0 17 7 10 19
3. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR9 5 4 0 10 2 8 19
4. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR9 4 4 1 10 4 6 16
5. ÇATALCASPOR9 4 4 1 11 7 4 16
6. Cİ GROUP BUCA9 5 1 3 12 10 2 16
7. ŞİLE YILDIZSPOR9 3 3 3 8 7 1 12
8. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR9 3 3 3 6 5 1 12
9. DÜZCESPOR9 3 3 3 5 5 0 12
10. ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ9 3 3 3 9 10 -1 12
11. ERZİNSPOR9 2 4 3 7 8 -1 10
12. YENİ ORDUSPOR9 1 7 1 2 3 -1 10
13. SİLİVRİSPOR9 2 3 4 9 12 -3 9
14. KIZILCABÖLÜKSPOR9 2 3 4 9 14 -5 9
15. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR9 1 4 4 5 9 -4 7
16. YOMRASPOR9 1 4 4 5 10 -5 7
17. TOKATSPOR9 0 3 6 6 13 -7 3
18. MANİSASPOR9 0 3 6 5 18 -13 -3

Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, serik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:56 Kaynak: AA
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