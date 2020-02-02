Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

7 saat önce

TFF 3. Lig'de 21. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Artvin Hopaspor zirveye yükselirken, 2. Grup'ta Kocaelispor ile 3. Grup'ta Karacabey Belediyespor liderliğini sürdürdü.

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 3. Lig'de 21. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Artvin Hopaspor zirveye yükselirken, 2. Grup'ta Kocaelispor ile 3. Grup'ta Karacabey Belediyespor liderliğini sürdürdü.

Ligde 21. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
1. ARTVİN HOPASPOR21 11 8 2 35 14 21 41
2. SERİK BELEDİYESPOR21 12 5 4 37 21 16 41
3. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR21 11 7 3 34 16 18 40
4. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR21 10 8 3 29 17 12 38
5. Cİ GROUP BUCA21 9 6 6 29 28 1 33
6. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR21 8 8 5 20 16 4 32
7. ÇATALCASPOR21 7 10 4 30 22 8 31
8. DÜZCESPOR21 8 7 6 18 16 2 31
9. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR21 7 8 6 25 20 5 29
10. SİLİVRİSPOR21 6 9 6 26 24 2 27
11. 52 ORDUSPOR21 4 13 4 14 15 -1 25
12. ÇANKAYA FK21 6 7 8 23 27 -4 25
13. KIZILCABÖLÜKSPOR21 5 9 7 28 28 0 24
14. ERZİNSPOR21 5 9 7 23 24 -1 24
15. ŞİLE YILDIZSPOR21 5 8 8 16 19 -3 23
16. YOMRASPOR21 5 8 8 22 26 -4 23
17. TOKATSPOR21 1 3 17 13 45 -32 6
18. MANİSASPOR21 1 3 17 15 59 -44 0

Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi.

2. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KOCAELİSPOR20 15 1 4 41 16 25 46
2. TURGUTLUSPOR20 10 5 5 29 18 11 35
3. FETHİYESPOR20 10 5 5 23 15 8 35
4. BELEDİYE DERİNCESPOR20 9 6 5 24 20 4 33
5. KARŞIYAKA19 9 4 6 25 18 7 31
6. OFSPOR20 9 4 7 27 24 3 31
7. ESENLER EROKSPOR20 9 3 8 26 19 7 30
8. AĞRI 197020 7 7 6 29 24 5 28
9. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR20 7 7 6 18 22 -4 28
10. CİZRESPOR20 7 6 7 27 29 -2 27
11. KOZANSPOR19 5 7 7 18 27 -9 22
12. FATSA BELEDİYESPOR20 5 5 10 18 24 -6 20
13. ELAZIĞ BELEDİYESPOR18 5 5 8 18 26 -8 20
14. 1877 ALEMDAĞSPOR20 5 4 11 23 32 -9 19
15. KEMERSPOR 200320 5 4 11 22 38 -16 19
16. ERBAASPOR20 4 6 10 17 29 -12 18
17. PAYASSPOR18 4 5 9 18 22 -4 17

3. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KARACABEY BELEDİYESPOR21 13 6 2 33 13 20 45
2. PAZARSPOR21 10 5 6 35 31 4 35
3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR21 10 3 8 37 22 15 33
4. SOMASPOR21 10 3 8 30 23 7 33
5. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR21 9 5 7 22 16 6 32
6. MUĞLASPOR21 8 6 7 31 27 4 30
7. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR21 9 3 9 29 25 4 30
8. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ21 8 6 7 20 18 2 30
9. OSMANİYESPOR21 6 11 4 27 27 0 29
10. DİYARBEKİRSPOR21 7 7 7 31 26 5 28
11. BAYRAMPAŞA21 5 10 6 19 20 -1 25
12. HALİDE EDİP ADIVARSPOR21 6 7 8 17 24 -7 25
13. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR21 6 6 9 25 32 -7 24
14. GÖLCÜKSPOR21 6 6 9 25 35 -10 24
15. MODAFEN21 6 6 9 15 28 -13 24
16. YOZGATSPOR 195921 5 8 8 18 27 -9 23
17. MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR21 6 4 11 25 41 -16 22
18. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR21 5 6 10 25 29 -4 21

Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor, Karacabey, Artvin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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