Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
7 saat önce
TFF 3. Lig'de 21. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Artvin Hopaspor zirveye yükselirken, 2. Grup'ta Kocaelispor ile 3. Grup'ta Karacabey Belediyespor liderliğini sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:16 Kaynak: AA
TFF 3. Lig'de 21. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Artvin Hopaspor zirveye yükselirken, 2. Grup'ta Kocaelispor ile 3. Grup'ta Karacabey Belediyespor liderliğini sürdürdü.
Ligde 21. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|------------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|ARTVİN HOPASPOR
|21
|11
|8
|2
|35
|14
|21
|41
|2.
|SERİK BELEDİYESPOR
|21
|12
|5
|4
|37
|21
|16
|41
|3.
|68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|21
|11
|7
|3
|34
|16
|18
|40
|4.
|ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|21
|10
|8
|3
|29
|17
|12
|38
|5.
|Cİ GROUP BUCA
|21
|9
|6
|6
|29
|28
|1
|33
|6.
|KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|21
|8
|8
|5
|20
|16
|4
|32
|7.
|ÇATALCASPOR
|21
|7
|10
|4
|30
|22
|8
|31
|8.
|DÜZCESPOR
|21
|8
|7
|6
|18
|16
|2
|31
|9.
|SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|21
|7
|8
|6
|25
|20
|5
|29
|10.
|SİLİVRİSPOR
|21
|6
|9
|6
|26
|24
|2
|27
|11.
|52 ORDUSPOR
|21
|4
|13
|4
|14
|15
|-1
|25
|12.
|ÇANKAYA FK
|21
|6
|7
|8
|23
|27
|-4
|25
|13.
|KIZILCABÖLÜKSPOR
|21
|5
|9
|7
|28
|28
|0
|24
|14.
|ERZİNSPOR
|21
|5
|9
|7
|23
|24
|-1
|24
|15.
|ŞİLE YILDIZSPOR
|21
|5
|8
|8
|16
|19
|-3
|23
|16.
|YOMRASPOR
|21
|5
|8
|8
|22
|26
|-4
|23
|17.
|TOKATSPOR
|21
|1
|3
|17
|13
|45
|-32
|6
|18.
|MANİSASPOR
|21
|1
|3
|17
|15
|59
|-44
|0
Not: Manisaspor
'un 6 puanı silindi.
2. Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|--------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|KOCAELİSPOR
|20
|15
|1
|4
|41
|16
|25
|46
|2.
|TURGUTLUSPOR
|20
|10
|5
|5
|29
|18
|11
|35
|3.
|FETHİYESPOR
|20
|10
|5
|5
|23
|15
|8
|35
|4.
|BELEDİYE DERİNCESPOR
|20
|9
|6
|5
|24
|20
|4
|33
|5.
|KARŞIYAKA
|19
|9
|4
|6
|25
|18
|7
|31
|6.
|OFSPOR
|20
|9
|4
|7
|27
|24
|3
|31
|7.
|ESENLER EROKSPOR
|20
|9
|3
|8
|26
|19
|7
|30
|8.
|AĞRI 1970
|20
|7
|7
|6
|29
|24
|5
|28
|9.
|BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|20
|7
|7
|6
|18
|22
|-4
|28
|10.
|CİZRESPOR
|20
|7
|6
|7
|27
|29
|-2
|27
|11.
|KOZANSPOR
|19
|5
|7
|7
|18
|27
|-9
|22
|12.
|FATSA BELEDİYESPOR
|20
|5
|5
|10
|18
|24
|-6
|20
|13.
|ELAZIĞ BELEDİYESPOR
|18
|5
|5
|8
|18
|26
|-8
|20
|14.
|1877 ALEMDAĞSPOR
|20
|5
|4
|11
|23
|32
|-9
|19
|15.
|KEMERSPOR 2003
|20
|5
|4
|11
|22
|38
|-16
|19
|16.
|ERBAASPOR
|20
|4
|6
|10
|17
|29
|-12
|18
|17.
|PAYASSPOR
|18
|4
|5
|9
|18
|22
|-4
|17
3. Grup:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|-------------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|KARACABEY BELEDİYESPOR
|21
|13
|6
|2
|33
|13
|20
|45
|2.
|PAZARSPOR
|21
|10
|5
|6
|35
|31
|4
|35
|3.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|21
|10
|3
|8
|37
|22
|15
|33
|4.
|SOMASPOR
|21
|10
|3
|8
|30
|23
|7
|33
|5.
|NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|21
|9
|5
|7
|22
|16
|6
|32
|6.
|MUĞLASPOR
|21
|8
|6
|7
|31
|27
|4
|30
|7.
|1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|21
|9
|3
|9
|29
|25
|4
|30
|8.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|21
|8
|6
|7
|20
|18
|2
|30
|9.
|OSMANİYESPOR
|21
|6
|11
|4
|27
|27
|0
|29
|10.
|DİYARBEKİRSPOR
|21
|7
|7
|7
|31
|26
|5
|28
|11.
|BAYRAMPAŞA
|21
|5
|10
|6
|19
|20
|-1
|25
|12.
|HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|21
|6
|7
|8
|17
|24
|-7
|25
|13.
|ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
|21
|6
|6
|9
|25
|32
|-7
|24
|14.
|GÖLCÜKSPOR
|21
|6
|6
|9
|25
|35
|-10
|24
|15.
|MODAFEN
|21
|6
|6
|9
|15
|28
|-13
|24
|16.
|YOZGATSPOR 1959
|21
|5
|8
|8
|18
|27
|-9
|23
|17.
|MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR
|21
|6
|4
|11
|25
|41
|-16
|22
|18.
|MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|21
|5
|6
|10
|25
|29
|-4
|21
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