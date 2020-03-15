Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

29 dakika önce

TFF 3. Lig'in 28. haftası, ertelenen 1 müsabaka dışında tamamlandı.

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 3. Lig'in 28. haftası, ertelenen 1 müsabaka dışında tamamlandı.

Ligde 28. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Serik Belediyespor, 2. Grup'ta ise Kocaelispor liderliğini sürdürdü.

3. Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Karacabey Belediyespor, bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

2. Grup'taki Cizrespor-Ofspor müsabakası ise konuk ekibin yoğun sis nedeniyle maça gelememesinden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Ligde 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
1. SERİK BELEDİYESPOR27 16 7 4 49 23 26 55
2. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR28 14 10 4 47 22 25 52
3. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR28 14 8 6 43 27 16 50
4. Cİ GROUP BUCA28 14 7 7 47 34 13 49
5. ARTVİN HOPASPOR27 12 11 4 38 20 18 47
6. DÜZCESPOR28 12 10 6 32 18 14 46
7. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR28 10 12 6 25 22 3 42
8. ÇATALCASPOR28 9 14 5 39 28 11 41
9. SİLİVRİSPOR28 8 14 6 37 31 6 38
10. KIZILCABÖLÜKSPOR28 8 12 8 39 37 2 36
11. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR27 8 11 8 32 27 5 35
12. 52 ORDUSPOR28 7 14 7 21 20 1 35
13. ÇANKAYA FK28 9 7 12 33 37 -4 34
14. YOMRASPOR27 8 9 10 27 30 -3 33
15. ŞİLE YILDIZSPOR28 6 11 11 23 30 -7 29
16. ERZİNSPOR28 6 10 12 27 34 -7 28
17. TOKATSPOR28 1 4 23 16 66 -50 7
18. MANİSASPOR28 1 3 24 16 85 -69 0

Not: Manisaspor'un 6 puanı silinmiştir.

2. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KOCAELİSPOR27 21 1 5 56 22 34 64
2. BELEDİYE DERİNCESPOR27 14 8 5 41 28 13 50
3. TURGUTLUSPOR26 14 7 5 34 19 15 49
4. ESENLER EROKSPOR27 14 5 8 42 25 17 47
5. KARŞIYAKA26 12 7 7 33 23 10 43
6. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR27 11 8 8 29 30 -1 41
7. OFSPOR26 11 5 10 35 31 4 38
8. FETHİYESPOR26 10 8 8 28 25 3 38
9. AĞRI 197027 8 8 11 32 35 -3 32
10. CİZRESPOR24 8 7 9 31 33 -2 31
11. KOZANSPOR25 8 7 10 24 33 -9 31
12. ELAZIĞ BELEDİYESPOR25 7 7 11 25 33 -8 28
13. ERBAASPOR26 7 6 13 26 37 -11 27
14. FATSA BELEDİYESPOR25 7 5 13 22 34 -12 26
15. 1877 ALEMDAĞSPOR26 6 4 16 28 42 -14 22
16. PAYASSPOR26 5 7 14 21 36 -15 22
17. KEMERSPOR 200326 6 4 16 28 49 -21 22

- 3. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KARACABEY BELEDİYESPOR28 19 7 2 45 17 28 64
2. SOMASPOR28 13 6 9 39 29 10 45
3. PAZARSPOR27 13 5 9 48 41 7 44
4. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR28 11 9 8 28 19 9 42
5. MUĞLASPOR28 11 8 9 39 34 5 41
6. OSMANİYESPOR28 9 14 5 35 32 3 41
7. NAZİLLİ BELEDİYESPOR28 11 7 10 47 30 17 40
8. DİYARBEKİRSPOR28 10 10 8 35 28 7 40
9. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR28 12 4 12 34 30 4 40
10. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ28 9 8 11 29 34 -5 35
11. HALİDE EDİP ADIVARSPOR28 8 11 9 22 30 -8 35
12. YOZGATSPOR 195928 8 10 10 24 32 -8 34
13. BAYRAMPAŞA28 6 15 7 22 24 -2 33
14. GÖLCÜKSPOR28 8 7 13 31 42 -11 31
15. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR27 7 8 12 27 32 -5 29
16. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR28 6 10 12 29 42 -13 28
17. MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR28 7 7 14 31 49 -18 28
18. MODAFEN28 7 6 15 19 39 -20 27

Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor, Kelkit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:24 Kaynak: AA
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