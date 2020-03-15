Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig'in 28. haftası, ertelenen 1 müsabaka dışında tamamlandı.

Ligde 28. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Serik Belediyespor, 2. Grup'ta ise Kocaelispor liderliğini sürdürdü.

3. Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Karacabey Belediyespor, bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

2. Grup'taki Cizrespor-Ofspor müsabakası ise konuk ekibin yoğun sis nedeniyle maça gelememesinden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Ligde 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P ------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- --- 1. SERİK BELEDİYESPOR 27 16 7 4 49 23 26 55 2. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 28 14 10 4 47 22 25 52 3. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 28 14 8 6 43 27 16 50 4. Cİ GROUP BUCA 28 14 7 7 47 34 13 49 5. ARTVİN HOPASPOR 27 12 11 4 38 20 18 47 6. DÜZCESPOR 28 12 10 6 32 18 14 46 7. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 28 10 12 6 25 22 3 42 8. ÇATALCASPOR 28 9 14 5 39 28 11 41 9. SİLİVRİSPOR 28 8 14 6 37 31 6 38 10. KIZILCABÖLÜKSPOR 28 8 12 8 39 37 2 36 11. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 27 8 11 8 32 27 5 35 12. 52 ORDUSPOR 28 7 14 7 21 20 1 35 13. ÇANKAYA FK 28 9 7 12 33 37 -4 34 14. YOMRASPOR 27 8 9 10 27 30 -3 33 15. ŞİLE YILDIZSPOR 28 6 11 11 23 30 -7 29 16. ERZİNSPOR 28 6 10 12 27 34 -7 28 17. TOKATSPOR 28 1 4 23 16 66 -50 7 18. MANİSASPOR 28 1 3 24 16 85 -69 0

Not: Manisaspor'un 6 puanı silinmiştir.

2. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. KOCAELİSPOR 27 21 1 5 56 22 34 64 2. BELEDİYE DERİNCESPOR 27 14 8 5 41 28 13 50 3. TURGUTLUSPOR 26 14 7 5 34 19 15 49 4. ESENLER EROKSPOR 27 14 5 8 42 25 17 47 5. KARŞIYAKA 26 12 7 7 33 23 10 43 6. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 27 11 8 8 29 30 -1 41 7. OFSPOR 26 11 5 10 35 31 4 38 8. FETHİYESPOR 26 10 8 8 28 25 3 38 9. AĞRI 1970 27 8 8 11 32 35 -3 32 10. CİZRESPOR 24 8 7 9 31 33 -2 31 11. KOZANSPOR 25 8 7 10 24 33 -9 31 12. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 25 7 7 11 25 33 -8 28 13. ERBAASPOR 26 7 6 13 26 37 -11 27 14. FATSA BELEDİYESPOR 25 7 5 13 22 34 -12 26 15. 1877 ALEMDAĞSPOR 26 6 4 16 28 42 -14 22 16. PAYASSPOR 26 5 7 14 21 36 -15 22 17. KEMERSPOR 2003 26 6 4 16 28 49 -21 22

- 3. Grup