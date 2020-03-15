Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig'in 28. haftası, ertelenen 1 müsabaka dışında tamamlandı.
Ligde 28. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Serik Belediyespor, 2. Grup'ta ise Kocaelispor liderliğini sürdürdü.
3. Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Karacabey Belediyespor, bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
2. Grup'taki Cizrespor-Ofspor müsabakası ise konuk ekibin yoğun sis nedeniyle maça gelememesinden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.
Ligde 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
2. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|KOCAELİSPOR
|27
|21
|1
|5
|56
|22
|34
|64
|2.
|BELEDİYE DERİNCESPOR
|27
|14
|8
|5
|41
|28
|13
|50
|3.
|TURGUTLUSPOR
|26
|14
|7
|5
|34
|19
|15
|49
|4.
|ESENLER EROKSPOR
|27
|14
|5
|8
|42
|25
|17
|47
|5.
|KARŞIYAKA
|26
|12
|7
|7
|33
|23
|10
|43
|6.
|BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|27
|11
|8
|8
|29
|30
|-1
|41
|7.
|OFSPOR
|26
|11
|5
|10
|35
|31
|4
|38
|8.
|FETHİYESPOR
|26
|10
|8
|8
|28
|25
|3
|38
|9.
|AĞRI 1970
|27
|8
|8
|11
|32
|35
|-3
|32
|10.
|CİZRESPOR
|24
|8
|7
|9
|31
|33
|-2
|31
|11.
|KOZANSPOR
|25
|8
|7
|10
|24
|33
|-9
|31
|12.
|ELAZIĞ BELEDİYESPOR
|25
|7
|7
|11
|25
|33
|-8
|28
|13.
|ERBAASPOR
|26
|7
|6
|13
|26
|37
|-11
|27
|14.
|FATSA BELEDİYESPOR
|25
|7
|5
|13
|22
|34
|-12
|26
|15.
|1877 ALEMDAĞSPOR
|26
|6
|4
|16
|28
|42
|-14
|22
|16.
|PAYASSPOR
|26
|5
|7
|14
|21
|36
|-15
|22
|17.
|KEMERSPOR 2003
|26
|6
|4
|16
|28
|49
|-21
|22
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|KARACABEY BELEDİYESPOR
|28
|19
|7
|2
|45
|17
|28
|64
|2.
|SOMASPOR
|28
|13
|6
|9
|39
|29
|10
|45
|3.
|PAZARSPOR
|27
|13
|5
|9
|48
|41
|7
|44
|4.
|NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|28
|11
|9
|8
|28
|19
|9
|42
|5.
|MUĞLASPOR
|28
|11
|8
|9
|39
|34
|5
|41
|6.
|OSMANİYESPOR
|28
|9
|14
|5
|35
|32
|3
|41
|7.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|28
|11
|7
|10
|47
|30
|17
|40
|8.
|DİYARBEKİRSPOR
|28
|10
|10
|8
|35
|28
|7
|40
|9.
|1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|28
|12
|4
|12
|34
|30
|4
|40
|10.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|28
|9
|8
|11
|29
|34
|-5
|35
|11.
|HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|28
|8
|11
|9
|22
|30
|-8
|35
|12.
|YOZGATSPOR 1959
|28
|8
|10
|10
|24
|32
|-8
|34
|13.
|BAYRAMPAŞA
|28
|6
|15
|7
|22
|24
|-2
|33
|14.
|GÖLCÜKSPOR
|28
|8
|7
|13
|31
|42
|-11
|31
|15.
|MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|27
|7
|8
|12
|27
|32
|-5
|29
|16.
|ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
|28
|6
|10
|12
|29
|42
|-13
|28
|17.
|MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR
|28
|7
|7
|14
|31
|49
|-18
|28
|18.
|MODAFEN
|28
|7
|6
|15
|19
|39
|-20
|27