Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 3. Lig play-off finali

Futbol: TFF 3. Lig play-off finali

1 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Volkan Bayarslan, Kemal Mavi, Hüseyin AylakYeni Çorumspor: Onur Tekin, Mert Ilıman (Dk. 91 Barış Çiçek), Osman Bodur (Dk. 56 Kemal Kazan), Eşref Korkmazoğlu, Batuhan Demirel (Dk. 81 Kaan Güdü), Ertuğrul Sancaktutan, Muhammet Fettahoğlu, Mikail Albayrak (Dk.

Futbol: TFF 3. Lig play-off finali, System.String[]
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Volkan Bayarslan, Kemal Mavi, Hüseyin Aylak
Yeni Çorumspor: Onur Tekin, Mert Ilıman (Dk. 91 Barış Çiçek), Osman Bodur (Dk. 56 Kemal Kazan), Eşref Korkmazoğlu, Batuhan Demirel (Dk. 81 Kaan Güdü), Ertuğrul Sancaktutan, Muhammet Fettahoğlu, Mikail Albayrak (Dk. 106 Ferdi Konak), Mümin Talip Pazarlı, Yakup Alkan, Volkan Serim
Serik Belediyespor: Orkun Özdemir, Taner Kahriman, Erdal Pekdemir, Kaan Dorak, Burçin Yüksel, Erdi Taşkent (Dk. 95 Arda Kürşat Kaya), Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Sertaç Gökaltın (Dk. 103 Samet Alp), Atakan Cangöz, Alican Tez
Goller: Dk. 8 Erdi Taşkent (Serik Belediyespor), Dk. 15 Mikail Albayrak (Yeni Çorumspor)
Kırmızı kart: Dk. 105+1 Eşref Korkmazoğlu (Yeni Çorumspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Taner Kahriman, Dk. 88 Alican Tez (Serik Belediyespor), Dk. 72 Mümin Talip Pazarlı, Dk. 90+2 Ertuğrul Sancaktutan (Yeni Çorumspor)
TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Yeni Çorumspor, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Serik Belediyespor'a penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kurarak TFF 2. Lig'e yükseldi.
Maçın 82. dakikasında Yeni Çorumspor'da sarı kart gören Eşref Korkmazoğlu, 105+1. dakikada ikinci sarıyı ve ardından kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:05 Kaynak: AA
Kemal Kazan, Çorumspor, Spor
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