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Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde Hakkarigücü Spor, sahasında konuk ettiği Konak Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde Hakkarigücü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor, sahasında konuk ettiği Konak Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Ligin ilk haftasında Merzan Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada takımlar, lige iyi başlangıç yapmak için mücadele etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği maçta ev sahibi ekip, rakibi Konak Belediyespor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Maçı Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor Müdürü Reşit Güldal ve Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Konak Belediyespor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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