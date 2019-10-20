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Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi

17 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde Hakkarigücü Spor, sahasında konuk ettiği Konak Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde Hakkarigücü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor, sahasında konuk ettiği Konak Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Ligin ilk haftasında Merzan Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada takımlar, lige iyi başlangıç yapmak için mücadele etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği maçta ev sahibi ekip, rakibi Konak Belediyespor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Maçı Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor Müdürü Reşit Güldal ve Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar izledi.

Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi

Türkiye Futbol Federasyonu, Konak Belediyespor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:38 Kaynak: AA
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