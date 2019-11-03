Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi

Vatandaşların ilgi gösterdiği maçı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir ve Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar izledi.

Hakkarigücü, ilk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında attığı golle rakibi Fomget Gençlik Spor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Ligin 3. haftasında Merzan Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada takımlar galip gelebilmek için mücadele etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde Hakkarigücü Spor, sahasında konuk ettiği Fomget Gençlikspor'u 2-1 mağlup etti.

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