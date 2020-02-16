Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi - Son Dakika
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Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde Hakkarigücü Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti.

Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde Hakkarigücü Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti.

Ligin 13. haftasında Merzan Futbol Sahasından oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, rakibine karşı üstün oyun sergiledi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği karşılaşmada Hakkarigücü, Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Maçı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Hamdi Ünal Akmeşe ve Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar da izledi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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