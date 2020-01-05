Futbol: TFF Kadınlar 3. Ligi - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde, Muş Yağmurspor, Van Yolspor'a 6 - 1 yenildi.



Ligin 9. haftasında kent merkezindeki sentetik sahada oynanan karşılaşmada Van Yolspor, rakibine karşı üstün oyun sergiledi.



Soğuk havada oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip sahadan 6-1 mağlup ayrıldı.

Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Türkan, sonucun kendileri için üzücü olduğunu belirterek, Yağmurspor'un lige iyi başlangıç yapığını ve ilk 3 haftada lider olduğunu söyledi.

Türkan, takımın imkansızlıklar, malzeme ve tesis eksikliğinden dolayı son haftalarda puan alamadığını ifade etti.

Muş Yağmur Spor Kulübü Başkanı Haldun Bayrak ise, maddi sıkıntılar nedeniyle en iyi 2 sporcularının başka takımlara gittiğini, yardım taleplerine de kimsenin karşılık vermediğini aktardı.