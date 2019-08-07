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Futbol: TFF Süper Kupa

1 saat önce

Stat: EryamanHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Cocalic, Alperen Babacan, Kader Keleş, Burhan Eşer (Dk. 64 Onur Ayık), Bjarnason, Aykut Çeviker (Dk. 81 Eray Ataseven), Rotman, Erhan Çelenk (Dk.

Futbol: TFF Süper Kupa, System.String[]
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Cocalic, Alperen Babacan, Kader Keleş, Burhan Eşer (Dk. 64 Onur Ayık), Bjarnason, Aykut Çeviker (Dk. 81 Eray Ataseven), Rotman, Erhan Çelenk (Dk. 70 Bertuğ Bayar), Vrsajevic
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcos, Nagatomo, Jimmy Durmaz (Dk. 81 Feghouli), Seri, Selçuk İnan, Adem Büyük (Dk. 72 Emre Mor), Belhanda (Dk. 90+1 Donk), Babel
Gol: Dk. 39 Belhanda (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 33 Bjarnason, Dk. 56 Tolga Ünlü, Dk. 80 Bertuğ Bayar (Akhisarspor), Dk. 66 Belhanda, Dk. 66 Mariona (Galatasaray)
Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.
48. dakikada Bjarnason'un sol kanattan penaltı noktası üzerine gönderdiği topa iyi yükselen Burhan Eşer'in kafa vuruşunda kaleci Muslera ayaklarıyla tehlikeyi önledi.
54. dakikada Mariano'nun sağ taraftan ceza alanına yaptığı ortada, penaltı noktasına yakın bir bölgede iyi yükselen Babel'in kötü vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
80. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Selçuk İnan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
82. dakikada ceza alanı içinde topu önünde bulan Belhanda'nın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci tehlikeyi önledi.
84. dakikada Kadir Keleş'in sol taraftan ceza alanı içine yaptığı ortada iyi yükselen Vrsajevic'in kafa vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.
90. dakikada Bjarnason'un son çizgiden ceza alanına çevirdiği topla buluşan Bertuğ Bayar'ın vuruşunda Nagatomo'ya çarpan top kornere çıktı.
Müsabakayı, Galatasaray 1-0 kazandı.
Burhan Eşer, Tolga Ünlü, Onur Ayık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:34 Kaynak: AA
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