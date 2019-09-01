Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Beyaz Grup'ta 7 maç oynandı.
İlk haftaya dün oynanan müsabakalarla başlayan Kırmızı Grup'ta ise 1 maç dışında karşılaşmalar tamamlandı.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Gümüşhanespor- Samsunspor: 0-2
Yeni Çorumspor-1922 Konyaspor: 1-0
BAK Spor- Şanlıurfaspor: 2-0
Kırklarelispor- İnegölspor: 1-1
Manisa Futbol Kulübü- Zonguldak Kömürspor: 1-0
Pendikspor- Sarıyer: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler- Sancaktepe: 1-2
Kırmızı Grup
Bayburt Özel İdare-Birevim Elazığspor: 3-1
Vanspor-Bandırmaspor: 2-2
Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor: 0-2
Ankara Demirspor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-2
Eyüpspor- Kırşehir Belediyespor: 0-2
Uşakspor- Kahramanmaraşspor: 1-0