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Futbol: Toplu sonuç

15 saat önce

TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Beyaz Grup'ta 7 maç oynandı.

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TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Beyaz Grup'ta 7 maç oynandı.

İlk haftaya dün oynanan müsabakalarla başlayan Kırmızı Grup'ta ise 1 maç dışında karşılaşmalar tamamlandı.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Gümüşhanespor- Samsunspor: 0-2

Yeni Çorumspor-1922 Konyaspor: 1-0

BAK Spor- Şanlıurfaspor: 2-0

Kırklarelispor- İnegölspor: 1-1

Manisa Futbol Kulübü- Zonguldak Kömürspor: 1-0

Pendikspor- Sarıyer: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler- Sancaktepe: 1-2

Kırmızı Grup

Bayburt Özel İdare-Birevim Elazığspor: 3-1

Vanspor-Bandırmaspor: 2-2

Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor: 0-2

Ankara Demirspor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-2

Eyüpspor- Kırşehir Belediyespor: 0-2

Uşakspor- Kahramanmaraşspor: 1-0

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:28 Kaynak: AA
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