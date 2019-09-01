Futbol: Toplu sonuç
13 saat önce
TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:18 Kaynak: AA
TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Afjet Afyonspor-Hacettepe: 4-1
Tarsus İdman Yurdu-Hekimoğlu Trabzon: 1-3
Kırmızı Grup:
Sakaryaspor- Ergene Velimeşespor: 2-3
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