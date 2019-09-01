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Futbol: Toplu sonuç

13 saat önce

TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

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TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Afjet Afyonspor-Hacettepe: 4-1

Tarsus İdman Yurdu-Hekimoğlu Trabzon: 1-3

Kırmızı Grup:

Sakaryaspor- Ergene Velimeşespor: 2-3

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzon, Tarsus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:18 Kaynak: AA
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