Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de ikinci hafta mücadelesi iki maç dışında tamamlandı.
Ligde 1. Grup maçları tamamlanırken, 2 ve 3. Grup'ta birer maç daha oynanıyor.
Ligde tamamlanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Anagold 24Erzincanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0
Erzinspor-Ci Group Buca: 1-1
Yomraspor-Tokatspor: 0-0
Çankaya-Düzcespor: 0-0
68 Aksaray Belediyespor-Serik Belediyespor: 1-2
Kızılcabölükspor-Artvin Hopaspor: 3-5
Çatalcaspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1
Manisaspor-Yeni Orduspor: 0-0
Şile Yıldızspor-Silivrispor: 0-0
2. Grup:
Ağrı 1970-Payasspor: 1-0
Fatsa Belediyespor-Belediye Derincespor: 0-1
Kemerspor 2003-Turgutluspor: 1-3
Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0
1877 Alemdağspor-Ofspor: 1-0
Karşıyaka-Kozanspor: 1-2
Erokspor-Cizrespor: 3-0
3. Grup:
Pazarspor-Nevşehir Belediyespor: 0-0
1954 Kelkit Belediyespor-Yozgatspor 1959: 1-2
Osmaniyespor-Karacabay Belediyespor: 1-2
Altındağ Belediyespor-Muğlaspor: 3-3
Somaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0
Darıca Gençlerbirliği-Halide Edip Adıvarspor: 0-1
Bayrampaşa-Gölcükspor: 0-1
Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor: 5-1