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Futbol: Toplu sonuç

1 saat önce

TFF 3. Lig'in 2. haftası, 2 ve 3. Gruplarda oynanan birer mücadeleyle sona erdi.

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TFF 3. Lig'in 2. haftası, 2 ve 3. Gruplarda oynanan birer mücadeleyle sona erdi.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2. Grup:

Kocaelispor- Fethiyespor: 1-0

3. Grup:

Diyarbekirspor-Modafen: 6-0

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:30 Kaynak: AA
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