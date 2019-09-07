Futbol: Toplu sonuç
1 saat önce
TFF 3. Lig'in 2. haftası, 2 ve 3. Gruplarda oynanan birer mücadeleyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:30 Kaynak: AA
TFF 3. Lig'in 2. haftası, 2 ve 3. Gruplarda oynanan birer mücadeleyle sona erdi.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
2. Grup:
Kocaelispor- Fethiyespor: 1-0
3. Grup:
Diyarbekirspor-Modafen: 6-0
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