Son Dakika Haberleri: Futbol: Toplu sonuç
Son Dakika Spor Haber

Futbol: Toplu sonuç

1 saat önce

TFF 2. Lig'de 2. hafta mücadelesi 4 maç dışında tamamlandı.

Futbol: Toplu sonuç, System.String[]

TFF 2. Lig'de 2. hafta mücadelesi 4 maç dışında tamamlandı.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 2. hafta maçları ikişer karşılaşma dışında sona erdi. İki grupta devam eden toplam 4 karşılaşmayla 2. hafta mücadelesi tamamlanacak.

Sona eren maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 2-2

1922 Konyaspor- Gümüşhanespor: 2-1

Hacettepe- Manisa: 1-6

Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Sarıyer-BAK Spor: 0-0

Sancaktepe- Kırklarelispor: 5-1

İnegölspor-Yeni Çorumspor: 1-2

Kırmızı Grup

Birevim Elazığspor- Sakaryaspor: 1-0

Niğde Anadolu-Vanspor: 0-1

Kırşehir Belediyespor- Kastamonuspor 1966: 1-0

Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Sivas Belediyespor: 0-0

Ergene Velimeşespor- Uşakspor: 2-1

Bandırmaspor- Eyüpspor: 2-2

Tuzlaspor- Bayburt Özel İdare: 3-0

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eleştirilere yanıt veren Hakan Çalhanoğlu: Bazen arkadaşlarımla anlaşamıyoruz
İdmanda sakatlanan Eljif Elmas, apar topar hastaneye kaldırıldı! Fenerbahçe'nin Romanya-İspanya maçında takip ettiği isim: George Puscas A Milli Takım'da Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 21:19:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Toplu sonuç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]