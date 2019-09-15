Son Dakika Haberleri: Futbol: Toplu sonuç
Son Dakika Spor Haber

Futbol: Toplu sonuç

55 dakika önce

TFF 3. Lig'de 3. hafta 2 grupta yapılan birer maçla tamamlandı.

Futbol: Toplu sonuç, System.String[]

TFF 3. Lig'de 3. hafta 2 grupta yapılan birer maçla tamamlandı.

Ligde 1. Grup'un son maçında Cİ Group Bucaspor, Şile Yıldızspor'u 1-0 yendi. 2. Grup'taki son müsabakada ise Fethiyespor, Ağrı 1970'i 3-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Şile, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti!
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya! Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var Kayserispor Başkan Yardımcısı Uyar: Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 22:25:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Toplu sonuç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]