Futbol: Toplu sonuç
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TFF 3. Lig'de 3. hafta 2 grupta yapılan birer maçla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:30 Kaynak: AA
TFF 3. Lig'de 3. hafta 2 grupta yapılan birer maçla tamamlandı.
Ligde 1. Grup'un son maçında Cİ Group Bucaspor, Şile Yıldızspor'u 1-0 yendi. 2. Grup'taki son müsabakada ise Fethiyespor, Ağrı 1970'i 3-1 mağlup etti.
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