Futbol: Toplu sonuç

Ligde 1. Grup'un son maçında Cİ Group Bucaspor , Şile Yıldızspor'u 1-0 yendi. 2. Grup'taki son müsabakada ise Fethiyespor , Ağrı 1970'i 3-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig'de 3. hafta 2 grupta yapılan birer maçla tamamlandı.

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