Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 5. hafta karşılaşmaları oynandı.
Ligin 5. haftasında yapılan karşılaşmaların skorları şöyle:
Kırmızı Grup:
Bayburt Özel İdare- Niğde Anadolu: 2-1
Birevim Elazığspor-Bandırmaspor: 1-1
Vanspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-0
Sivas Belediyespor- Uşakspor: 3-2
Etimesgut Belediyespor- Ergene Velimeşespor: 3-1
Kastamonuspor 1966- Kardemir Karabükspor: 4-0
Eyüpspor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-2
Tuzlaspor- Kırşehir Belediyespor: 3-0
Sakaryaspor- Ankara Demirspor: 0-0
Beyaz Grup:
Yeni Çorumspor- Pendikspor: 0-2
Başkent Akademi- Gümüşhanespor: 3-4
Manisa Futbol Kulübü- Sarıyer: 2-0
Kırklarelispor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1
Sancaktepe- Zonguldak Kömürspor: 0-2
İnegölspor-Hacettepe: 3-0
Amed Sportif Faaliyetler- Şanlıurfaspor: 0-0
Afjet Afyonspor-Yılport Samsunspor: 0-1