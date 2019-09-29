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Futbol: Toplu sonuç

1 saat önce

TFF 2. Lig'de 5. hafta karşılaşmaları oynandı.

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TFF 2. Lig'de 5. hafta karşılaşmaları oynandı.

Ligin 5. haftasında yapılan karşılaşmaların skorları şöyle:

Kırmızı Grup:

Bayburt Özel İdare- Niğde Anadolu: 2-1

Birevim Elazığspor-Bandırmaspor: 1-1

Vanspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-0

Sivas Belediyespor- Uşakspor: 3-2

Etimesgut Belediyespor- Ergene Velimeşespor: 3-1

Kastamonuspor 1966- Kardemir Karabükspor: 4-0

Eyüpspor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-2

Tuzlaspor- Kırşehir Belediyespor: 3-0

Sakaryaspor- Ankara Demirspor: 0-0

Beyaz Grup:

Yeni Çorumspor- Pendikspor: 0-2

Başkent Akademi- Gümüşhanespor: 3-4

Manisa Futbol Kulübü- Sarıyer: 2-0

Kırklarelispor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1

Sancaktepe- Zonguldak Kömürspor: 0-2

İnegölspor-Hacettepe: 3-0

Amed Sportif Faaliyetler- Şanlıurfaspor: 0-0

Afjet Afyonspor-Yılport Samsunspor: 0-1

Tarsus İdmanyurdu-1922 Konyaspor: 2-1

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Tarsus İdmanyurdu, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:28 Kaynak: AA
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