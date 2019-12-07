Son Dakika Haberleri: Futbol: Toplu sonuç
Son Dakika Spor Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor

Futbol: Toplu sonuç

7 saat önce

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 16. hafta mücadelesi başladı.

Futbol: Toplu sonuç, System.String[]

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 16. hafta mücadelesi başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Başkent Akademi-Hacettepe: 3-0

TFF 3. Lig

1. Grup:

Silivrispor-Ci Group Buca: 1-1

3. Grup:

Muğlaspor-Medical Park Batman Petrolspor: 2-3

Halide Edip Adıvarspor- Altındağ Belediyespor: 0-0

Modafen- Bayrampaşa: 0-0

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim: Bugünkü 3 puan, 3 puandan fazlasıydı
Manchester United, derbide Manchester City'yi 2-1 yendi Dilmen'den çarpıcı G.Saray yorumu: Kimse kusura bakmasın Adem Büyük Alanyaspor maçında sakatlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 23:02:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Toplu sonuç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]