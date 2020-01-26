Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 20. hafta maçları oynandı.

TFF 2. Lig'de 20. hafta maçları oynandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kırmızı ve Beyaz Gruplarda oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: Kırmızı Grup: Piserro Kahramanmaraşspor- Sivas Belediyespor: 2-0 Uşakspor- Sakaryaspor: 1-1 Bandırmaspor-GMG Kastamonuspor: 1-1 Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Etimesgut Belediyespor: 1-3 Kırşehir Belediyespor- Bayburt Özel İdare: 0-0 Niğde Anadolu- Eyüpspor: 1-3 Kardemir Karabükspor-Vanspor FK: 0-4 Ergene Velimeşespor- Ankara Demirspor: 1-1 Tuzlaspor- Elazığspor: (Ertelendi) Beyaz Grup: Gümüşhanespor- Çorum FK: 1-4 Hekimoğlu Trabzon- Manisa FK: 0-0 Şanlıurfaspor-Afjet Afyonspor: 0-4 1922 Konyaspor- Pendikspor: 1-1 Yılport Samsunspor-Başkent Akademi: 2-0 Hacettepe-Amed Sportif Faaliyetler: 4-2 Sarıyer- Tarsus İdman Yurdu: 2-1 Zonguldak Kömürspor-GMG Kırklarelispor: 1-0

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