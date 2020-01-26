Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 20. hafta maçları oynandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kırmızı ve Beyaz Gruplarda oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Piserro Kahramanmaraşspor- Sivas Belediyespor: 2-0
Uşakspor- Sakaryaspor: 1-1
Bandırmaspor-GMG Kastamonuspor: 1-1
Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Etimesgut Belediyespor: 1-3
Kırşehir Belediyespor- Bayburt Özel İdare: 0-0
Kardemir Karabükspor-Vanspor FK: 0-4
Ergene Velimeşespor- Ankara Demirspor: 1-1
Tuzlaspor- Elazığspor: (Ertelendi)
Beyaz Grup:
Gümüşhanespor- Çorum FK: 1-4
Hekimoğlu Trabzon- Manisa FK: 0-0
Şanlıurfaspor-Afjet Afyonspor: 0-4
1922 Konyaspor- Pendikspor: 1-1
Yılport Samsunspor-Başkent Akademi: 2-0
Hacettepe-Amed Sportif Faaliyetler: 4-2
Sarıyer- Tarsus İdman Yurdu: 2-1
Zonguldak Kömürspor-GMG Kırklarelispor: 1-0