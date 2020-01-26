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Futbol: Toplu sonuç

6 saat önce

TFF 2. Lig'de 20. hafta maçları oynandı.

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TFF 2. Lig'de 20. hafta maçları oynandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kırmızı ve Beyaz Gruplarda oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Piserro Kahramanmaraşspor- Sivas Belediyespor: 2-0

Uşakspor- Sakaryaspor: 1-1

Bandırmaspor-GMG Kastamonuspor: 1-1

Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Etimesgut Belediyespor: 1-3

Kırşehir Belediyespor- Bayburt Özel İdare: 0-0

Niğde Anadolu- Eyüpspor: 1-3

Kardemir Karabükspor-Vanspor FK: 0-4

Ergene Velimeşespor- Ankara Demirspor: 1-1

Tuzlaspor- Elazığspor: (Ertelendi)

Beyaz Grup:

Gümüşhanespor- Çorum FK: 1-4

Hekimoğlu Trabzon- Manisa FK: 0-0

Şanlıurfaspor-Afjet Afyonspor: 0-4

1922 Konyaspor- Pendikspor: 1-1

Yılport Samsunspor-Başkent Akademi: 2-0

Hacettepe-Amed Sportif Faaliyetler: 4-2

Sarıyer- Tarsus İdman Yurdu: 2-1

Zonguldak Kömürspor-GMG Kırklarelispor: 1-0

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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