Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 20. hafta, ertelenen bir müsabaka dışında tamamlandı.

İkinci grupta bugün oynanması gereken Elazığ Belediyespor-Payasspor karşılaşması, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle ertelendi.

Ligde birinci, ikinci ve üçüncü grupta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Artvin Hopaspor-Düzcespor: 1-1

Anagold 24 Erzincanspor-Silivrispor: 0-0

Çatalcaspor-52 Orduspor: 1-3

68 Aksaray Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-0

Kızılcabölükspor-Tokatspor: 3-0

Erzinspor- Çankaya FK: 1-1

2. Grup:

Ağrı 1970- Fethiyespor: 3-0

Fatsa Belediyespor- Ofspor: 3-0

Erbaaspor-Kozanspor: 0-0

Kocaelispor- Cizrespor: 5-3

Esenler Erokspor- Turgutluspor: 1-1

Kemerspor 2003-Belediye Derincespor: 2-1

3. Grup:

Pazarspor-Modafen: 4-1

Diyarbekirspor- Halide Edip Adıvarspor: 1-1

Somaspor- Gölcükspor: 1-1

Darıca Gençlerbirliği- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1

Osmaniyespor- Nevşehir Belediyespor: 3-2

Nazilli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1

Karacabey Belediyespor- Yozgatspor 1959: 2-0