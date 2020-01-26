Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 20. hafta, ertelenen bir müsabaka dışında tamamlandı.
İkinci grupta bugün oynanması gereken Elazığ Belediyespor-Payasspor karşılaşması, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle ertelendi.
Ligde birinci, ikinci ve üçüncü grupta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Artvin Hopaspor-Düzcespor: 1-1
Anagold 24 Erzincanspor-Silivrispor: 0-0
Çatalcaspor-52 Orduspor: 1-3
68 Aksaray Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-0
Kızılcabölükspor-Tokatspor: 3-0
Erzinspor- Çankaya FK: 1-1
2. Grup:
Ağrı 1970- Fethiyespor: 3-0
Fatsa Belediyespor- Ofspor: 3-0
Erbaaspor-Kozanspor: 0-0
Kocaelispor- Cizrespor: 5-3
Esenler Erokspor- Turgutluspor: 1-1
Kemerspor 2003-Belediye Derincespor: 2-1
3. Grup:
Pazarspor-Modafen: 4-1
Diyarbekirspor- Halide Edip Adıvarspor: 1-1
Somaspor- Gölcükspor: 1-1
Darıca Gençlerbirliği- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1
Osmaniyespor- Nevşehir Belediyespor: 3-2
Nazilli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
Karacabey Belediyespor- Yozgatspor 1959: 2-0