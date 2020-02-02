Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor

Futbol: Toplu sonuç

6 saat önce

TFF 2. Lig'de 21. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Futbol: Toplu sonuç, System.String[]

TFF 2. Lig'de 21. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Kırmızı Grup'taki Elazığspor- Kırşehir Belediyespor maçı, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kırmızı ve Beyaz Gruplarda oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Bayburt Özel İdare-Bandırmaspor: 1-3

Vanspor FK- Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-5

Sivas Belediyespor- Ergene Velimeşespor: 1-1

Sakaryaspor-Tuzlaspor: 2-1

Etimesgut Belediyespor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-2

GMG Kastamonuspor- Niğde Anadolu: 2-1

Beyaz Grup:

Manisa FK- Şanlıurfaspor: 7-0

GMG Kırklarelispor-Hacettepe: 3-1

Pendikspor- Gümüşhanespor: 5-1

Afjet Afyonspor- Sarıyer: 0-1

İnegölspor- Zonguldak Kömürspor: 2-3

Çorum FK- Sancaktepe FK: 0-2

Tarsus İdmanyurdu-Yılport Samsunspor: 1-2

Başkent Akademi FK-1922 Konyaspor: 3-1

Amed Sportif Faaliyetler-Hekimoğlu Trabzon: 0-1

Türkiye Futbol Federasyonu, Tarsus İdmanyurdu, Kırklarelispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Luiz Gustavo, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü
TFF Başkanı'nın değişeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü Sakaryasporlu oyunculara jiletle saldıran Mansur Çalar yine gündem oldu! Cizre Spor, ligden çekilme kararı aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 22:23:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]