Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 22. hafta maçları 5'i dışında sona erdi.
Ligde 1. Grup'ta Yomraspor-Serik Belediyespor, Artvin Hopaspor- Sultanbeyli Belediyespor ve Kızılcabölükspor-52 Orduspor, 2. Grup'ta Fatsa Belediyespor-Kozanspor ile 3. Grup'ta Pazarspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor müsabakaları elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Anagold 24Erzincanspor- Çankaya FK: 3-0
Tokatspor-Düzcespor: 0-6
Manisaspor-Silivrispor: 1-4
68 Aksaray Belediyespor-Ci Group Buca: 0-3
Şile Yıldızspor-Erzinspor: 0-0
2. Grup:
Payasspor- Fethiyespor: 1-1
Ağrı 1970- Turgutluspor: 0-1
Kocaelispor-Belediye Derincespor: 1-3
Kemerspor 2003- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2
3. Grup:
Bayrampaşa-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0
Diyarbekirspor- Gölcükspor: 1-0
Osmaniyespor- Halide Edip Adıvarspor: 2-2
Karacabey Belediyespor-Modafen: 3-2
Nevşehir Belediyespor- Yozgatspor 1959: 2-0
Darıca Gençlerbirliği-Muğlaspor: 1-2