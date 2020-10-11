Futbol: Toplu sonuç

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 4. hafta yapılan 25 müsabakayla tamamlandı.
Ligde 4 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0
Ofspor- Nevşehir Belediyespor: 2-1
Kemerspor 2003-Kızılcabölükspor: 0-2
Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor: 2-0
Diyarbekirspor- Artvin Hopaspor: 1-0
2. Grup
Nazilli Belediyespor- Mardin Fosfatspor: 0-1
Tekirdağspor- Fethiyespor: 2-1
Tokatspor- Halide Edip Adıvarspor: 1-0
Ağrı 1970-Belediye Kütahyaspor: 1-3
Karaman Belediyespor-Yomraspor: 0-2
Çengelköy- İskenderun FK: 0-1
Darıca Gençlerbirliği- Kahta 02: 0-0
3. Grup
Batman Petrolspor- Gölcükspor: 1-2
Arhavispor-Çatalcaspor: 0-1
Somaspor- Yalovaspor: 2-1
Karşıyaka- Elazığ Karakoçan: 2-1
Şile Yıldızspor- Isparta 32: 1-1
İçel İdmanyurdu- Esenler Erokspor: 2-1
4. Grup
Siirt İl Özel İdare- Alanya Kestelspor: 1-1
Adıyaman 1954-52 Orduspor: 2-1
Kozanspor- Sultanbeyli Belediyespor: 1-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-2
Muğlaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1
Bayrampaşa- Bursa Yıldırımspor: 1-0
Silivrispor-Düzcespor: 2-2
- Kaynak: AA
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