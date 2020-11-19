Futbol: Toplu sonuç

Futbolda Misli.com 2. Lig'in 11. haftası tek maçla, 3. Lig'in 10. haftası ise 1, 2 ve 3. grupta oynanan müsabakalarla tamamlandı.

45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu

Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 890 milyon dolar azalarak 82 milyar 351 milyon dolar oldu