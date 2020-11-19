Futbolda Misli.com 2. Lig'in 11. haftası tek maçla, 3. Lig'in 10. haftası ise 1, 2 ve 3. grupta oynanan müsabakalarla tamamlandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup:
Şanlıurfaspor- Gümüşhanespor: 1-1
Misli.com 3. Lig
1. Grup:
Payasspor- Artvin Hopaspor: 2-3
Belediye Derincespor- Fatsa Belediyespor: 0-1
Manisaspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-3
Bucaspor-Kızılcabölükpor: 3-0
1877 Alemdağspor- Nevşehir Belediyespor: 2-1
Ofspor- Antalya Kemerspor: 1-1
Diyarbekirspor- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-0
2. Grup:
Tekirdağspor- Halide Edip Adıvarspor: 1-1
Karaman Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 2-0
Büyükçekmece Tepecikspor- İskenderun FK: 1-0
Yomraspor- Mardin Fosfatspor: 0-0
Fethiyespor- Kahta 02: 2-0
Nazilli Belediyespor-Çengelköy Futbol Yatırımları: 2-0
Darıca Gençlerbirliği- Ağrı 1970: 1-0
Yozgatspor 1959-Tokatspor: 0-0
3. Grup:
Şile Yıldızspor-Çatalcaspor: 0-1
Altındağspor- Cizrespor: 3-0
Erbaaspor- Elazığ Karakoçan FK: 0-1
Isparta 32- Gölcükspor: 2-1
Karşıyaka-Somaspor: 0-1
Batman Petrolspor- Çarşambaspor: 1-3
İçel İdmanyurdu-Arhavispor: 3-0
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor