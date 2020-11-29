Futbol: Toplu sonuç

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 12. hafta maçları bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Manisa FK- Hekimoğlu Trabzon: 6-1
Çorum FK-Anagold 24Erzincanspor: 2-2
Kocaelispor- Kahramanmaraşspor: 3-0
Afjet Afyonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2
Niğde Anadolu FK- Ankara Demirspor: 0-2
Zonguldak Kömürspor-Hacettepe: 4-1
Gümüşhanespor- Uşakspor: 0-3
Sarıyer- Şanlıurfaspor: 3-0
Not: İnegölspor- Sancaktepe FK maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Kırmızı Grup:
Tetiş Yapı Elazığspor- Pazarspor: 0-3
Bayburt Özel İdare-Vanspor FK: 2-3
Serik Belediyespor- Kırklarelispor: 1-1
Kardemir Karabükspor- Tarsus İdmanyurdu: 0-3
Turgutluspor- Eyüpspor: 2-1
Etimesgut Belediyespor- Karatay Termal 1922 Konyaspor: 4-1
Kırşehir Belediyespor-Bodrumspor: 3-0
Mamak FK- Karacabey Belediyespor: 0-2
Pendikspor- Sakaryaspor: 0-2
Sivas Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 2-0
- Kaynak: AA
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